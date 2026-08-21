Тарифы на электричество для населения: Шмыгаль объяснил, изменится ли цена

В СМИ неоднократно появлялась информация о росте тарифов на электроэнергию в соответствии с требованием МВФ.

В Украине до следующего года цены на электричество для населения не изменятся, заверил министр энергетики Денис Шмыгаль, выступая в парламенте в рамках "Часа вопросов к правительству".

Он подчеркнул, что сегодня Украина является частью европейского рынка и полноправным голосующим членом европейской системы ENTSO-E. Поэтому украинцы живут в рыночных условиях.

"Соответственно цена для бизнеса рыночная. Электроэнергия — это рыночный продукт. Для людей цена зафиксирована. Это, соответственно, нерушимая, зафиксированная нами величина до фактически, я думаю, на этот отопительный сезон, до следующего года у нас цены на электроэнергию будут оставаться неизменными для людей", — сказал он, отвечая на вопрос депутата.

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Повышение тарифов в Украине: что известно

Еще в апреле эксперт по ЖКХ Олег Попенко говорил о том, что в Украине ожидается повышение тарифов на коммунальные услуги для населения. Первое повышение он прогнозировал уже в этом году.

"Еще с прошлого года это было прописано в тех документах, которые подавали нам в рекомендациях Международного валютного фонда, так и в действиях Кабмина, который также прописал необходимость повышения коммунальных тарифов. Так, в своем письме Минэкономики в прошлом году, отвечая на запрос, написали, что они планируют с 2026 по 2028 год повысить коммунальные тарифы по 20% ежегодно", — рассказал он.

По его прогнозам, в этом году электроэнергия подорожает на 20%, а к 2028 году тариф составит около 7,5 грн/кВт. Кроме того, ожидается повышение тарифов на газ, что приведет к росту стоимости тепла и горячей воды.

В свою очередь председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев говорил, что международные кредиторы Украины настаивают на том, чтобы страна в ближайшие четыре года поднимала тариф на электроэнергию на 25% ежегодно.

В мае сообщалось, что в Украине готовят повышение тарифов оператора газохранилищ АО "Укртрансгаз". Речь идет об услугах по хранению природного газа, его закачке в подземные хранилища и дальнейший отбор. Соответствующие изменения предусматривает проект постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В настоящее время для бытовых потребителей в Украине действует фиксированная цена на природный газ. Клиенты ГК "Нафтогаз Украины", которые составляют большинство домохозяйств, платят 7,96 грн за кубометр.

Что касается тарифов на воду, то они выросли с 1 июля, и в некоторых городах повышения рост составил более 150%.

По словам Шмыгаля, цены на воду формируются местными властями, являются рыночными и включают в себя все рыночные составляющие себестоимости подачи воды и водоотведения.

Напомним, украинская энергосистема входит в новый этап кризиса, который сопровождается дефицитом электроэнергии, риском возвращения отключений и возможным повышением тарифов.