Электроэнергия по 2,64 грн вместо 4,32 грн: кто из украинцев будет платить меньше

В течение отопительного сезона владельцы домов с электроотоплением могут на законных основаниях платить за электричество почти вдвое меньше — 2,64 грн за кВт·ч вместо 4,32 грн. Правительство зафиксировало этот льготный тариф в пределах лимита 2000 кВт·ч до 30 апреля 2027 года. Рассказываем, как работает обновленная система начислений и как правильно оформить документы, чтобы получить скидку.

Зимой часть украинцев может платить за свет 2,64 грн за кВт·ч вместо 4,32 грн. Однако это зависит не от пенсионного возраста, статуса ВПЛ или наличия детей в семье, а от того, соответствует ли жилье установленным требованиям к электроотоплению. Чтобы получать электроэнергию по сниженной цене, важно надлежащим образом оформить оборудование и проверить документы. Фокус выяснил, кто может платить меньше, как оформить специальный тариф и при каких условиях его применяют.

Возможность оплачивать электроэнергию по сниженной цене предусмотрена правилами, действие которых правительство продлило на следующий отопительный сезон. Кабмин сохранил действующие тарифы для населения, продлив действие специальных обязательств (ПСО) на рынке электроэнергии до 30 апреля 2027 года. Обычный тариф составляет 4,32 грн за кВт·ч, а для определенных категорий бытовых потребителей предусмотрена специальная цена — 2,64 грн за кВт·ч.

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"В то же время важно различать тарифную льготу и адресную социальную помощь. В данном случае речь идет о специальной цене на электроэнергию, а не о выплате средств отдельным гражданам в зависимости от их дохода или социального статуса", — отмечает в комментарии "Фокусу" юрист Дина Дрижакова.

Кто имеет право платить за свет меньше

Тариф 4,32 грн за кВт·ч применяется к бытовым потребителям, не имеющим права на специальную цену. Сам по себе социальный статус не дает оснований для оплаты электроэнергии по льготному тарифу.

Дина Дрыжакова , адвокат, руководитель юридической компании "Прима Лидер Групп"

Пенсионеры, внутренне перемещенные лица и семьи с детьми не получают такую скидку автоматически.

Специальная цена 2,64 грн за кВт·ч предусмотрена для домохозяйств с электроотоплением, которое должным образом установлено и оформлено. Сведения о такой установке должны быть внесены в документы оператора системы распределения (ОСР) электроэнергии. Однако для применения сниженной цены важно учитывать не только требования к оборудованию, но и месячный объем потребления.

Важно

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Льготный тариф действует с 1 октября по 30 апреля включительно и распространяется на первые 2000 кВт·ч в месяц. Если домохозяйство потребляет больше, превышение оплачивается по базовой цене 4,32 грн за кВт·ч, тогда как в пределах установленного лимита продолжает действовать сниженный тариф.

Разницу можно увидеть на конкретных примерах. Если за месяц домохозяйство потребляло 1800 кВт·ч, сумма к оплате составит 4752 грн. Если потребление увеличится до 2100 кВт·ч, за первые 2000 кВт·ч начислят 5280 грн, а за остальные 100 кВт·ч — еще 432 грн. В общей сложности это 5712 грн.

Если за месяц домохозяйство потребляло 1800 кВт·ч электроэнергии по тарифу 2,64 грн за кВт·ч, сумма к оплате составит 4752 грн. А в случае, если месячное потребление достигнет 2100 кВт·ч, расчет будет другим. Тогда за первые 2000 кВт·ч следует заплатить по 2,64 грн, а за остальные 100 кВт·ч — по 4,32 грн. Таким образом, общая сумма составит 5712 грн

В то же время соблюдение лимита потребления еще не гарантирует права на скидку. Решающее значение имеет то, соответствует ли электроотопление установленным требованиям и правильно ли оно оформлено. Одного лишь наличия электрического обогревателя, бойлера или кондиционера недостаточно для применения специального тарифа. Точно так же отсутствие газа или централизованного отопления автоматически не дает права на сниженную цену, ведь соответствие конкретного домохозяйства необходимо проверить в соответствии с установленными правилами.

Как оформить льготный тариф на электроэнергию

Чтобы выяснить, может ли домохозяйство платить по сниженной цене, прежде всего необходимо проверить документы на электроотопление.

Проверить паспорт точки распределения. В документах должна быть указана электроотопительная установка и подтверждено ее надлежащее оформление. Если необходимые сведения уже внесены, повторно проходить всю процедуру только из-за начала нового сезона не требуется. Обратиться к оператору системы распределения. Если электроотопление еще не оформлено, необходимо обратиться в местное облэнерго. Потребуются документы на право собственности, техническая документация на установку и согласованный проект электроснабжения. Подтвердить соответствие оборудования требованиям. Оператор проверяет документы и, при необходимости, проводит обследование. Если система соответствует проекту, оформляется соответствующий акт, а информация вносится в паспорт точки распределения. Убедиться, что поставщик применяет правильный тариф. После оформления документов стоит проверить свой счет или личный кабинет. Если в квитанции продолжают начислять 4,32 грн за кВт·ч без учета льготных блоков, необходимо обратиться к поставщику для проверки данных.

Есть расхождения в начислениях: что делать

Как поясняет юрист, если документы оформлены надлежащим образом, но поставщик не применяет сниженную цену на первые 2000 кВт·ч, потребитель имеет право подать письменную жалобу поставщику. В случае отрицательного ответа следующим шагом станет обращение в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"К обращению следует приложить счета, договорные документы, паспорт точки распределения, акт ввода электроотопления в эксплуатацию и предыдущую переписку", — рекомендует адвокат Дина Дрижакова.

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