Зависит от этажа: что произойдет в Киеве, если отключат канализацию после удара РФ, — эксперт

Полная остановка канализационной системы в Киеве невозможна, а в крайнем случае сточные воды могут попасть в Днепр, заявил эксперт. При этом на разных этажах проблемы будут ощущаться по-разному. Меньше всего пострадают киевляне, живущие на верхних этажах. Что произойдет с канализацией в случае полного отключения системы на срок более трех суток?

О том, что произойдет с жителями Киева после остановки работы канализации, вице-президент Украинской водной ассоциации Артем Шира рассказал СМИ "Телеграф". В первую очередь эксперт пояснил, что киевляне могут ориентироваться на ситуацию с электроснабжением: если свет есть хотя бы несколько часов, то в это время работают насосы и есть вода. Если электроснабжения не будет, то насосные станции могут некоторое время работать на резервных генераторах, которым требуется топливо. Если отключения будут длительными или не хватит топлива, то тогда действительно может полностью отсутствовать вода и возникнут проблемы с канализацией, добавил он.

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Шира уточнил, что на разных этажах сложится разная ситуация с водой и канализацией. В частности, на верхних этажах вода исчезнет первой, а канализационная система будет работать еще некоторое время. С другой стороны, на нижних этажах все будет наоборот: вода исчезнет позже, а из-за остановки канализационных насосов нечистоты могут заливать квартиру. Вместе с тем, в это же время в этих же квартирах не будет воды, поэтому вероятность аварии еще меньше.

"С водой проблем нет, проблема с электричеством. Водоканал, скорее всего, отреагирует достаточно быстро и не допустит [затопления квартир]", — сказал он.

Между тем СМИ привели информацию об особенностях работы канализации в условиях обстрелов РФ. Указано, что в Киеве с его трёхмиллионным населением насчитывается около трёх десятков канализационных насосных станций, на которых, по словам чиновников, имеются резервные генераторы и запасы дизельного топлива. Критически важным объектом является Бортницкая станция аэрации, но она попала в "План устойчивости": на объекте должны установить генераторы и построить физическую защиту. В то же время в целом канализационная система сможет работать, даже если не будет электричества и насосов, указано в статье.

Канализация в Киеве — ситуация после ударов РФ

Отметим, что Фокус писал о последствиях ударов РФ по Киеву 8 октября, когда в сети появилась информация о проблемах с канализацией. Глава Борщевской общины на западных окраинах столицы сообщил, что система не принимает сточные воды. Тогда же стало известно о перебоях с электричеством, о введении аварийных отключений и о временной остановке работы метрополитена. Через час выяснилось, что работа канализационной системы Киева возобновилась.

Впоследствии стало известно о тендерах "Киевводоканала" на закупку резервных генераторов для насосов канализационных станций. Следователи выяснили, что на это было выделено 600 млн грн, а крайний срок поставки генераторов — март 2027 года.

Тем временем Фокус собрал мнения экспертов о том, что ждет Киев после массированных ударов РФ по энергетическим объектам и инфраструктуре, в том числе — о последствиях для канализационной системы.

Напоминаем, что мэр Киева Виталий Кличко рассказал об уровне готовности столицы к ситуации, которая может сложиться зимой из-за ударов со стороны РФ.