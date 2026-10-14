Залежить від поверху: що станеться у Києві, якщо відключать каналізацію після удару РФ, — експерт

Повна зупинка системи каналізації у Києві неможлива, а в крайньому разі стоки можуть піти в Дніпро, заявив експерт. При цьому на різних поверхах проблеми відчуватимуться по-різному. Найменше потерпатимуть кияни, які живуть вище. Що станеться з каналізацією у випадку повного вимикання системи на понад три доби?

Про те, що станеться з жителями Києва після зупинки роботи каналізації, віцепрезидент Української водної асоціації Артем Шира розповів медіа "Телеграф". Найперше експерт пояснив, що кияни можуть орієнтуватись на ситуацію з електропостачанням: якщо світло є хоча б кілька годин, то в цей працюють насоси і є вода. Якщо електропостачання не буде, то насосні станції можуть певний час працювати на резервних генераторах, яким потрібне пальне. Якщо відключення будуть тривалі або не вистачатиме пального, то тоді справді може повністю не бути води та з'являться проблеми з каналізацією, додав він.

Шира уточнив, що на різних поверхах складеться різна ситуація з водою та каналізацією. Зокрема, на верхніх поверхах вода зникне першою, а натомість стічна система певний час працюватиме. З іншого боку, на нижніх поверхах все буде навпаки: вода зникне пізніше, а через зупинку каналізаційних насосів нечистоти можуть заливати квартиру. Разом з тим, в той самий час ці ж квартири не матимуть води, тому ймовірність аварії ще менша.

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"З водою проблем немає, є проблема з електрикою. Водоканал, найпевніше, відреагує досить швидко й не допустить [заливання квартир]", — сказав він.

Тим часом медіа навели інформацію щодо особливостей роботи каналізації в умовах обстрілів РФ. Вказано, що у Києві з його тримільйонним населенням є близько трьох десятків каналізаційних насосних станцій, у яких, за словами посадовців, є резервні генератори та запаси дизельного пального. Критичний елемент — це Бортницька станція аерації, але вона потрапила у "План стійкості": на об'єкті мають встановити генератори та збудувати фізичний захист. Водночас в цілому каналізаційна система зможе працювати, навіть якщо не буде електрики та насосів, вказано у статті.

Каналізація в Києві — ситуація після ударів РФ

Зазначимо, Фокус писав про наслідки ударів РФ по Києву 8 жовтня, коли у мережі з'явилась інформація про проблеми з каналізацією. Глава Борщівської громади на західних околицях столиці повідомив, що система не приймає стоки. Тоді ж стало відомо про перебої зі світлом, про запровадження аварійних відключень та про тимчасову зупинку метрополітену. Через годину з'ясувалось, що робота каналізаційної системи Києва відновилась.

Згодом стало відомо про тендери "Київводоканалу" на закупівлю резервних генераторів для насосів каналізаційних станцій. Розслідувачі з'ясували, що на це виділили 600 млн грн, а дедлайн постачання генераторів — березень 2027 року.

Тим часом Фокус зібрав думки експертів щодо того, що очікує Київ після масованих ударів РФ по енергетичних об'єктах та інфраструктурі, у тому числі — про наслідки для каналізаційної системи.

Нагадуємо, міський голова Києва Віталій Кличко розповів про рівень готовності столиці до ситуації, яка може скластись взимку через удари РФ.