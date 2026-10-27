Половину коммунальных платежей оплатит государство: кто имеет право на скидку

Две категории украинцев могут платить за коммунальные услуги в два раза меньше — многодетные семьи и семьи погибших защитников. Однако условия принципиально разные: семьям погибших военных скидку предоставляют безоговорочно, а многодетным — только при наличии дохода до 4 660 гривен на человека.

Государство предусмотрело скидку в размере 50 % на оплату жилищно-коммунальных услуг для двух категорий — многодетных семей и семей погибших ветеранов войны и защитников Украины. Условия предоставления скидки для них принципиально различаются, сообщает Пенсионный фонд Украины.

Семьи погибших военнослужащих получают скидку в любом случае: материальное положение семьи при этом не проверяется и не принимается во внимание.

Многодетные семьи, воспитывающие троих и более детей, могут платить в два раза меньше только в том случае, если среднемесячный доход на одного человека за последние полгода не превышает 4 660 гривен. Если лимит превышен, право на льготу теряется. Вместо этого семья может обратиться в ПФУ за обычной жилищной субсидией.

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Льгота распространяется не на весь объем потребленных услуг, а в пределах утвержденных социальных норм. Оплата жилья рассчитывается исходя из 21 квадратного метра на каждого члена семьи плюс дополнительные 10,5 квадратных метра на всю семью.

Тем, кто только что получил соответствующий статус, сначала необходимо внести данные в Реестр лиц, имеющих право на льготы. Для этого необходимо подготовить заявление, удостоверение льготника, паспорт, ИНН и свидетельства о рождении детей.

Документы принимаются лично в сервисных центрах ПФУ и ЦНАПах, их можно отправить по почте или подать через веб-портал Пенсионного фонда или приложение "Дия". Если льгота назначалась ранее, а состав семьи не изменился, фонд пересчитает льготу автоматически.

Ранее сообщалось, что украинцы с инвалидностью, полученной в результате войны, не платят за газ, свет, воду и отопление — государство полностью компенсирует эти услуги. Льгота распространяется на I, II и III группы, и доходы семьи при её назначении не имеют значения.

Также сообщалось, что задолженности за коммунальные услуги планируют списывать со счетов украинцев автоматически. Эксперт Олег Попенко считает такой подход неправомерным и несправедливым, ведь далеко не все долги связаны с реально оказанными услугами, а значит, по его мнению, являются нелегитимными.