Полное освобождение от оплаты коммунальных: кому из украинцев государство покрывает чеки ЖКХ

Пенсионный фонд напомнил, что украинцы с инвалидностью, полученной в результате войны, не платят за газ, свет, воду и отопление — государство полностью компенсирует расходы на эти услуги.

Полностью освобождаются от оплаты коммунальных услуг украинцы, получившие инвалидность в результате войны I, II или III группы. Размер дохода семьи при этом не имеет значения, поскольку льгота предоставляется независимо от материального положения. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Государственная компенсация распространяется на газ и его распределение, электроэнергию, отопление, горячую и холодную воду, водоотведение, вывоз бытовых отходов и управление многоквартирным домом. Отдельно предусмотрена скидка на сжиженный газ в баллонах, а для домов без централизованного отопления — на твёрдое и жидкое печное топливо.

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Для отопления норма составляет 21 квадратный метр на льготника плюс дополнительные 10,5 квадратных метра на семью. Для семей, состоящих исключительно из нетрудоспособных лиц, действует двойная норма. Всё, что потребляется сверх этих лимитов, оплачивается за свой счёт.

Как оформить льготу

Необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда или подать документы онлайн через веб-портал услуг. Главное условие — данные о льготнике должны быть внесены в соответствующий государственный реестр.

В то же время на такую компенсацию не могут претендовать люди с инвалидностью, не связанной с боевыми действиями. Для них доступен другой инструмент — обычная жилищная субсидия при условии невысоких доходов.

Ранее сообщалось, что многодетные семьи в Украине могут получить 50-процентную скидку на оплату жилья, коммунальных услуг и топлива для печей. Условие — среднемесячный доход на одного человека за последние полгода не превышает 4660 гривен.

Также речь шла о том, что владельцы домов с электроотоплением в течение отопительного сезона платят за электричество почти вдвое меньше — 2,64 гривны за киловатт-час вместо 4,32. Правительство зафиксировало этот льготный тариф в пределах лимита 2000 кВт·ч до 30 апреля 2027 года.