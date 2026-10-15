Повне звільнення від оплати комунальних: кому з українців держава покриває чеки ЖКГ

Пенсійний фонд нагадав, що українці з інвалідністю внаслідок війни не платять за газ, світло, воду й опалення – держава компенсує ці послуги повністю.

Повністю не платити за комунальні послуги можуть українці, які отримали інвалідність внаслідок війни I, II або III групи. Розмір доходу родини при цьому не має значення, адже пільгу призначають незалежно від статків. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Державна компенсація поширюється на газ і його розподіл, електроенергію, опалення, гарячу та холодну воду, водовідведення, вивезення побутових відходів і управління багатоквартирним будинком. Окремо передбачена знижка на скраплений газ у балонах, а для будинків без централізованого опалення – на тверде й рідке пічне паливо.

Для опалення норма становить 21 квадратний метр на пільговика плюс додаткові 10,5 квадратного метра на сім'ю. Для родин, які складаються лише з непрацездатних осіб, діє подвійна норма. Усе спожите понад ці ліміти оплачується власним коштом.

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Як оформити пільгу

Звернутися потрібно до сервісного центру Пенсійного фонду або подати документи онлайн через вебпортал послуг. Головна умова – дані про пільговика мають бути внесені до відповідного державного реєстру.

Водночас на таку компенсацію не можуть претендувати люди з інвалідністю, не пов'язаною з бойовими діями. Для них доступний інший інструмент – звичайна житлова субсидія за умови невисоких доходів.

Раніше повідомлялося, що багатодітні сім'ї в Україні можуть отримати 50% знижки на оплату житла, комунальних послуг і пічного палива. Умова – середньомісячний дохід на одну особу за останні пів року не перевищує 4660 гривень.

Також ішлося про те, що власники осель з електроопаленням під час опалювального сезону платять за світло майже вдвічі менше – 2,64 гривні за кіловат-годину замість 4,32. Уряд зафіксував цей пільговий тариф у межах ліміту 2000 кВт·год до 30 квітня 2027 року.