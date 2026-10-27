Половину комуналки заплатить держава: хто має право на знижку

Платити за комунальні послуги вдвічі менше можуть дві категорії українців – багатодітні родини та сім'ї загиблих захисників. Проте умови принципово різні: родинам полеглих військових знижку дають безумовно, а багатодітним – лише за наявності доходу до 4 660 гривень на особу.

Знижку в 50% на оплату житлово-комунальних послуг держава передбачила для двох категорій – багатодітних родин і сімей загиблих ветеранів війни та Захисників України. Умови призначення для них відрізняються принципово, повідомляє Пенсійний фонд України.

Сім'ї полеглих військовослужбовців отримують знижку безумовно: матеріальний стан родини при цьому не перевіряють і до уваги не беруть.

Багатодітні сім'ї, які виховують трьох і більше дітей, можуть платити вдвічі менше лише тоді, коли середньомісячний дохід на одну особу за останні пів року не перевищує 4 660 гривень. Якщо ліміт перевищено, право на пільгу втрачається. Натомість родина може звернутися до ПФУ за звичайною житловою субсидією.

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Пільга діє не на весь обсяг спожитих послуг, а в межах затверджених соціальних норм. Оплату житла рахують із розрахунку 21 квадратний метр на кожного члена сім'ї плюс додаткові 10,5 квадратного метра на всю родину.

Тим, хто щойно набув відповідного статусу, спершу потрібно внести дані до Реєстру осіб, які мають право на пільги. Для цього готують заяву, посвідчення пільговика, паспорт, ІПН і свідоцтва про народження дітей.

Документи приймають особисто в сервісних центрах ПФУ та ЦНАПах, їх можна надіслати поштою або подати через вебпортал Пенсійного фонду чи застосунок "Дія". Якщо знижку призначали раніше, а склад сім'ї не змінювався, фонд перерахує пільгу автоматично.

Раніше повідомлялося, що українці з інвалідністю внаслідок війни не платять за газ, світло, воду й опалення – ці послуги держава компенсує повністю. Пільга діє для І, ІІ та ІІІ груп, і доходи родини при її призначенні значення не мають.

Також повідомлялося, що борги за комунальні послуги планують списувати з рахунків українців автоматично. Експерт Олег Попенко вважає такий підхід неправомірним і несправедливим, адже далеко не всі борги пов'язані з реально наданими послугами, а отже, на його думку, є нелегітимними.