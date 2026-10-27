Риск транспортной изоляции: в Киеве за 1 млрд грн построят новые мосты через Днепр

В столице реализуется проект строительства комбинированных переправ через реку Днепр вместе с необходимыми подъездными путями. На эти цели из городского бюджета планируется выделить 1 миллиард гривен.

Это решение обсудили на заседании Совета обороны Киева. Инициатором проекта выступило государство, а правительство уже приняло соответствующее постановление. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Конкретные места для обустройства переправ определит военное командование совместно с Киевской городской военной администрацией.

Кроме того, учитывая усиление вражеских атак на объекты критической инфраструктуры, участники Совета обороны рассмотрели вопрос безопасности киевских мостов. Специалисты профильных городских служб в сотрудничестве с военными разрабатывают дополнительные технические решения для защиты и сохранности конструкций мостов через Днепр.

Видео дня

Поврежденные мосты в Киеве

Напомним, в результате ночной российской атаки вновь пострадал Южный мост в Киеве: движение автомобилей и поездов приостановлено, а "зеленая" линия метро работает с ограничениями. Пока власти оценивают последствия удара, специалисты предупреждают, что полноценно заменить метро пока нечем, и время в пути для горожан увеличится вдвое. Фокус выяснял какие меры необходимо принять, чтобы столица не оказалась в транспортной изоляции.

В частности, источники Фокуса, осведомленные в сфере транспортной инфраструктуры, предположили, что одним из возможных решений могло бы стать ограничение движения частного транспорта по отдельным мостам в часы пик. Это позволило бы общественному транспорту передвигаться, не попадая в пробки.