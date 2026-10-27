Ризик транспортної ізоляції: у Києві за 1 млрд грн зведуть нові переправи через Дніпро

У столиці реалізують проєкт із будівництва комбінованих переправ через річку Дніпро разом із необхідними під’їзними шляхами. На ці цілі з міського бюджету планують виділити 1 мільярд гривень.

Це рішення обговорили під час засідання Ради оборони Києва. Ініціатором проєкту виступила держава, а уряд уже ухвалив відповідну постанову. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Конкретні місця для облаштування переправ визначить військове командування спільно з Київською міською військовою адміністрацією.

Крім того, з огляду на посилення ворожих атак на об’єкти критичної інфраструктури, учасники Ради оборони розглянули питання безпеки київських мостів. Фахівці профільних міських служб у співпраці з військовими розробляють додаткові технічні рішення для захисту та збереження конструкцій мостів через Дніпро.

Видео дня

Пошкоджені мости в Києві

Нагадаємо, через нічну російську атаку знову зазнав пошкоджень Південний міст у Києві: рух автомобілів та поїздів зупинено, а "зелена" гілка метро курсує з обмеженнями. Поки влада оцінює наслідки удару, фахівці застерігають, що повноцінно замінити метро наразі нічим, і час у дорозі для містян зросте удвічі. Фокус з’ясовував, які кроки необхідно зробити, щоб столиця не опинилася в транспортній ізоляції.

Зокрема, джерела Фокусу, обізнані в галузі транспортної інфраструктури, припустили, що одним із можливих рішень могло б стати обмеження руху приватного транспорту окремими мостами в години пік. Це дозволило б громадському транспорту переміщатися, не потрапляючи в затори.