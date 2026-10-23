Затори у Києві через удари по мостах: чи можуть обмеження для особистих авто зменшити черги

Атаки РФ на мости та інфраструктуру метрополітену провокують транспортний колапс у столиці. 23 жовтня було повністю перекрито рух Південним мостом для ремонту, щоб пришвидшити відновлення роботи зеленої гілки метро. Для розвантаження шляхів під час подібних криз фахівці в коментарі Фокусу пропонують запровадити нові правила проїзду через Дніпро.

Удари противника по мостових переходах все частіше призводять до критичних заторів для мешканців Києва.

У тих випадках, коли сполучення метрополітену і рух наземного транспорту між берегами Дніпра зупиняється через удари РФ, людям доводиться перетинати мости пішки, а автомобілісти та пасажири громадського транспорту годинами простоюють на під'їздах до мостів.

Виведення з ладу одного чи кількох мостів створює гостру проблему керування пасажиропотоками. Наприклад, 22 жовтня у Києві закрили Південний міст: рух було перекрито в обох напрямках через загрози ударів, і автобуси № 22 та 91 також були вимушені змінювати маршрути.

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Затори у Києві Фото: Фокус

Джерела Фокусу, обізнані в галузі транспортної інфраструктури, припустили, що одним із можливих рішень могло б стати обмеження руху приватного транспорту окремими мостами в години пік. Це дозволило б громадському транспорту переміщатися, не потрапляючи в затори. Зокрема, це суттєво збільшило б пропускну спроможність транспортної мережі — без залучення додаткових автобусів — за рахунок скорочення часу в дорозі та можливості виконувати більше рейсів.

Як Ви гадаєте, чи буде ефективним рішенням перекриття руху мостами для приватних автівок в години найбільшого навантаження, щоб громадський транспорт міг рухатися швидше?