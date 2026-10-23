Пробки в Киеве из-за ударов по мостам: могут ли ограничения для личных автомобилей сократить очереди

Атаки РФ на мосты и инфраструктуру метрополитена вызывают транспортный коллапс в столице. 23 октября движение по Южному мосту было полностью перекрыто для проведения ремонтных работ, чтобы ускорить возобновление работы "зеленой" линии метро. Для разгрузки дорог во время подобных кризисов специалисты в комментарии "Фокусу" предлагают ввести новые правила проезда через Днепр.

Удары противника по мостовым переходам всё чаще приводят к критическим пробкам для жителей Киева.

В тех случаях, когда работа метрополитена и движение наземного транспорта между берегами Днепра приостанавливаются из-за обстрелов со стороны РФ, людям приходится переходить мосты пешком, а автомобилисты и пассажиры общественного транспорта часами простаивают на подъездах к мостам.

Вывод из строя одного или нескольких мостов создает острую проблему управления пассажиропотоками. Например, 22 октября в Киеве закрыли Южный мост: движение было перекрыто в обоих направлениях из-за угрозы ударов, и автобусы № 22 и 91 также были вынуждены менять маршруты.

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Пробки в Киеве Фото: Фокус

Источники "Фокуса", осведомленные в сфере транспортной инфраструктуры, предположили, что одним из возможных решений могло бы стать ограничение движения частного транспорта по отдельным мостам в часы пик. Это позволило бы общественному транспорту передвигаться, не попадая в пробки. В частности, это существенно увеличило бы пропускную способность транспортной сети — без привлечения дополнительных автобусов — за счет сокращения времени в пути и возможности выполнять больше рейсов.

Как Вы думаете, будет ли эффективным решением перекрытие движения по мостам для частных автомобилей в часы пиковой нагрузки, чтобы общественный транспорт мог двигаться быстрее?