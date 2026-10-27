Графики отключения света на 28 октября: где не будет электричества до 10 часов

28 октября в части областей Украины будут применены меры ограничения потребления электроэнергии из-за последствий массированных вражеских обстрелов объектов энергетики.

С 06:00 – 23:59 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей объемом от полутора до двух очередей, сообщили в "Укрэнерго".

Графики отключений электроэнергии в Киеве 28 октября

28 октября в Киеве запланированы отключения электроэнергии, сообщили в ДТЭК. Графики отключений в Киеве можно проверить через специальный чат-бот, на сайте ДТЭК по конкретным адресам, а также в мобильном приложении "Киев Цифровой". Также график можно проверить на сайте YASNO или в приложении YASNO Mobile.

Кроме того, информацию об ограничениях для всех групп потребителей столицы распространяют местные Telegram-каналы.

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Графики отключений электроэнергии в Киеве на 28 октября для групп с 1 по 3

Графики отключений электроэнергии в Киеве на 28 октября для групп с 4 по 6

Графики отключений электроэнергии в Киевской области 28 октября

По информации ДТЭК, графики отключения электроэнергии будут применятся для потребителей всех шести групп. Для некоторых очередей отключения составят 7,5 часов.

Графики отключений электроэнергии в Киевской области на 28 октября для 1–3 групп Фото: ДТЭК

Графики отключений электроэнергии в Киевской области на 28 октября для 4–6 групп Фото: ДТЭК

Графики отключений электроэнергии в Полтавской области 28 октября

В Полтавской области электричество будет отсутствовать от 5,5 до 6 часов в сутки в зависимости от очереди, сообщает "Полтаваоблэнерго". В зависимости от ситуации в энергосистеме графики регулярно обновляются, поэтому пользователям рекомендуют следить за обновлениями.

Для всех шести очередей в Полтавской области будут действовать графики Фото: Скриншот

Графики отключений электроэнергии в Сумской области 28 октября

Сумская область не стала исключением 28 октября, и здесь "Укрэнерго" тоже анонсировало отключения электричества на протяжении следующих суток, соощили в "Сумыоблэнерго". В некоторых местах отключение электроэнергии продлится до 10 часов.

В Сумской области света не будет до 10 часов

Графики отключений электроэнергии в Черкасской области 28 октября

В Черкасской области тоже будут действовать графики почасовых отключений электричества, сообщили в "Черкассыоблэнерго".

Черкасская область будет сидеть без света до восьми часов в сутки

В зависимости от очереди отключения могут достигать до восьми часов в сутки.

Напомним, в ночь на 14 октября РФ ударила ракетами по всем трем ТЭЦ Киева.

Также сообщалось, что что ждет украинцев зимой 2026–2027 годов и каковы риски длительных отключений воды, тепла и света.