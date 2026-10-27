Графіки відключення електроенергії на 28 жовтня: де не буде електрики до 10 годин

28 жовтня в деяких регіонах України будуть вжиті заходи щодо обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих ворожих обстрілів об’єктів енергетики.

З 06:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від півтора до двох черг, повідомили в "Укренерго".

Графіки відключень електроенергії у Києві 28 жовтня

28 жовтня у Києві заплановані відключення електроенергії, повідомили у ДТЕК. Графіки відключень у Києві можна перевірити через спеціальний чат-бот, на сайті ДТЕК за конкретними адресами та у мобільному додатку "Київ Цифровий". Також графік можна перевірити на сайті YASNO або в додатку YASNO Mobile.

Крім того, інформацію про обмеження для всіх груп споживачів столиці поширюють місцеві Telegram-канали.

Видео дня

Графіки відключень електроенергії в Києві на 28 жовтня для груп з 1 по 3

Графіки відключень електроенергії в Києві на 28 жовтня для груп з 4 по 6

Графіки відключень електроенергії у Київській області 28 жовтня

За інформацією ДТЕК, графіки відключення електроенергії застосовуватимуться до споживачів усіх шести груп. Для деяких черг тривалість відключення становитиме 7,5 годин.

Графіки відключень електроенергії в Київській області на 28 жовтня для 1–3 груп Фото: ДТЭК

Графіки відключень електроенергії в Київській області на 28 жовтня для 4–6 груп Фото: ДТЭК

Графіки відключень електроенергії в Полтавській області 28 жовтня

У Полтавській області електропостачання буде припинено на 5,5–6 годин на добу залежно від черги, повідомляє "Полтаваобленерго". Залежно від ситуації в енергосистемі графіки регулярно змінюються, тому користувачам рекомендують стежити за оновленнями.

Для всіх шести черг у Полтавській області діятимуть графіки Фото: Скриншот

Графіки відключень електроенергії в Сумській області 28 жовтня

Сумська область не стала винятком 28 жовтня, і тут "Укренерго" також оголосило про відключення електроенергії протягом наступної доби, повідомили в "Сумиобленерго". У деяких місцях відключення електроенергії триватиме до 10 годин.

У Сумській області світла не буде до 10-ї години

Графіки відключень електроенергії в Черкаській області 28 жовтня

У Черкаській області також діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії, повідомили в "Черкасиобленерго".

Черкаська область залишатиметься без світла до восьми годин на добу

Залежно від черги відключення можуть тривати до восьми годин на добу.

Нагадаємо, в ніч на 14 жовтня РФ завдала ракетних ударів по всіх трьох ТЕЦ Києва.

Також повідомлялося, що чекає на українців взимку 2026–2027 років і які ризики пов’язані з тривалими відключеннями води, тепла та світла.