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Графіки відключення електроенергії на 28 жовтня: де не буде електрики до 10 годин

Графіки відключення світла — як відключатимуть електроенергію 28 жовтня
Фото: Freepik

28 жовтня в деяких регіонах України будуть вжиті заходи щодо обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих ворожих обстрілів об’єктів енергетики.

З 06:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від півтора до двох черг, повідомили в "Укренерго".

Графіки відключень електроенергії у Києві 28 жовтня

28 жовтня у Києві заплановані відключення електроенергії, повідомили у ДТЕК. Графіки відключень у Києві можна перевірити через спеціальний чат-бот, на сайті ДТЕК за конкретними адресами та у мобільному додатку "Київ Цифровий". Також графік можна перевірити на сайті YASNO або в додатку YASNO Mobile.

Крім того, інформацію про обмеження для всіх груп споживачів столиці поширюють місцеві Telegram-канали.

Видео дня
Графіки відключень електроенергії в Києві на 28 жовтня для груп з 1 по 3
Графіки відключень електроенергії в Києві на 28 жовтня для груп з 1 по 3
Графіки відключень електроенергії в Києві на 28 жовтня для груп з 4 по 6

Графіки відключень електроенергії у Київській області 28 жовтня

За інформацією ДТЕК, графіки відключення електроенергії застосовуватимуться до споживачів усіх шести груп. Для деяких черг тривалість відключення становитиме 7,5 годин.

Графіки відключень електроенергії в Київській області на 28 жовтня для 1–3 груп
Графіки відключень електроенергії в Київській області на 28 жовтня для 1–3 груп
Фото: ДТЭК
Графіки відключень електроенергії в Київській області на 28 жовтня для 4–6 груп
Графіки відключень електроенергії в Київській області на 28 жовтня для 4–6 груп
Фото: ДТЭК

Графіки відключень електроенергії в Полтавській області 28 жовтня

У Полтавській області електропостачання буде припинено на 5,5–6 годин на добу залежно від черги, повідомляє "Полтаваобленерго". Залежно від ситуації в енергосистемі графіки регулярно змінюються, тому користувачам рекомендують стежити за оновленнями.

Для всіх шести черг у Полтавській області діятимуть графіки
Для всіх шести черг у Полтавській області діятимуть графіки
Фото: Скриншот

Графіки відключень електроенергії в Сумській області 28 жовтня

Сумська область не стала винятком 28 жовтня, і тут "Укренерго" також оголосило про відключення електроенергії протягом наступної доби, повідомили в "Сумиобленерго". У деяких місцях відключення електроенергії триватиме до 10 годин.

У Сумській області світла не буде до 10-ї години

Графіки відключень електроенергії в Черкаській області 28 жовтня

У Черкаській області також діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії, повідомили в "Черкасиобленерго".

Черкаська область залишатиметься без світла до восьми годин на добу
Черкаська область залишатиметься без світла до восьми годин на добу

Залежно від черги відключення можуть тривати до восьми годин на добу.

Нагадаємо, в ніч на 14 жовтня РФ завдала ракетних ударів по всіх трьох ТЕЦ Києва.

Також повідомлялося, що чекає на українців взимку 2026–2027 років і які ризики пов’язані з тривалими відключеннями води, тепла та світла.