Запрет на пушистых: почему почти три четверти арендаторов с животными имеют трудности с поиском жилья

73 % украинцев, которые искали квартиру для долгосрочной аренды вместе с домашними питомцами, сталкивались с препятствиями. При этом 47 % арендаторов, проживавших с животными, не заметили повреждений имущества по окончании срока аренды.

Об этом свидетельствуют результаты исследования OLX Недвижимость за август 2026 года.

Наличие домашних животных имеет значение для большинства владельцев недвижимости — 89 % арендодателей учитывают этот фактор при выборе жильцов. Среди людей, которые искали жилье с домашними животными, 26% назвали этот процесс очень сложным, а ещё 47% сообщили об определённых трудностях.

Опыт аренды жилья с домашними животными есть у 48 % участников опроса. Каждый четвёртый респондент снимал жильё с котом, 14 % — с собакой, а 11 % — с другими домашними животными.

На поиск квартиры влияла и готовность риэлторов договариваться с владельцами. В 36% случаев посредникам не удалось получить разрешение на проживание с животным. Еще 40% опрошенных отметили, что переговоров с владельцами вообще не проводили, а 15% не хватало аргументов или опыта для таких разговоров.

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В то же время 27 % респондентов получили от риэлтора полную помощь в поиске жилья, а 34 % — частичную. Еще 20 % не получили поддержки, а 19 % искали квартиру самостоятельно.

Опасения владельцев относительно возможной порчи имущества подтвердились не во всех случаях. Согласно данным исследования, 44 % арендаторов, проживающих с животными, сообщили о незначительных повреждениях жилья, а 9 % — о серьезных. Остальные 47 % не сталкивались с такими проблемами.

Если имущество было повреждено, 34 % опрошенных частично ремонтировали или заменяли испорченные вещи, а 29 % полностью заменяли поврежденное. Еще 23 % компенсировали убытки, а в 11 % случаев расходы покрывались за счет залога. Лишь 3% респондентов отметили, что владелец не требовал возмещения ущерба.

Руководитель направления OLX "Недвижимость" Оксана Остапчук советует арендаторам заранее сообщать о домашних питомцах, согласовывать правила проживания и закреплять договоренности в договоре. Владельцам жилья она рекомендует сразу указывать в объявлениях, разрешают ли они проживание с животными.

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