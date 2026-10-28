Заборона на пухнастих: чому майже три чверті орендарів із тваринами мають труднощі з пошуком житла

73% українців, які шукали квартиру для довгострокової оренди разом із домашніми улюбленцями, стикалися з перешкодами. При цьому 47% орендарів, які жили з тваринами, не помітили пошкоджень майна після завершення оренди.

Про це свідчать результати дослідження OLX Нерухомість за серпень 2026 року.

Наявність домашніх улюбленців має значення для більшості власників нерухомості — 89% орендодавців враховують цей фактор під час вибору мешканців. Серед людей, які шукали житло з тваринами, 26% назвали цей процес дуже складним, а ще 47% повідомили про певні труднощі.

Досвід оренди помешкання разом із тваринами мають 48% учасників опитування. Кожен четвертий респондент винаймав житло з котом, 14% — із собакою, а 11% — з іншими домашніми улюбленцями.

На пошук квартири впливала й готовність рієлторів домовлятися з власниками. У 36% випадків посередникам не вдалося отримати дозвіл на проживання з твариною. Ще 40% опитаних зазначили, що переговорів із власниками взагалі не проводили, а 15% бракувало аргументів або досвіду для таких розмов.

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Водночас 27% респондентів отримали від рієлтора повну допомогу з пошуком житла, а 34% — часткову. Ще 20% не отримали підтримки, а 19% шукали квартиру самостійно.

Побоювання власників щодо можливого псування майна підтвердилися не в усіх випадках. За даними дослідження, 44% орендарів із тваринами повідомили про незначні пошкодження помешкання, а 9% — про серйозні. Решта 47% не зіткнулися з такими проблемами.

Якщо майно було пошкоджене, 34% опитаних частково ремонтували або замінювали зіпсовані речі, а 29% повністю замінювали пошкоджене. Ще 23% компенсували збитки, а в 11% випадків витрати покривали коштом застави. Лише 3% респондентів зазначили, що власник не вимагав відшкодування.

Керівниця напрямку OLX Нерухомість Оксана Остапчук радить орендарям заздалегідь повідомляти про домашніх улюбленців, узгоджувати правила проживання та закріплювати домовленості в договорі. Власникам житла вона рекомендує відразу зазначати в оголошеннях, чи дозволяють вони проживання з тваринами.

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