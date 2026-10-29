Не будет задержек с выплатами за паи? Что министр сказал о стоимости аренды земли

Двухлетний период роста цен на аренду сельскохозяйственных земель в Украине подошел к концу. О том, чего следует ожидать владельцам паев до конца года, рассказал министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, во время брифинга для СМИ министр отметил, что из-за ограничений на экспорт сельскохозяйственной продукции цены на аренду земель сельскохозяйственного назначения с июля перестали расти. По словам Высоцкого, до конца этого года они останутся стабильными.

"Цены на землю с 1 июля не упали, но перестали расти", — сказал министр.

Два года роста и резкая остановка

По словам Высоцкого, с июля 2024 года и до начала июля этого года стоимость аренды земли неуклонно росла. Сейчас эта тенденция приостановилась, но и падения не наблюдается. Министр предполагает, что такая ситуация сохранится до конца 2026 года.

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Будут ли невыплаты дольщикам

Высоцкий заверил, что в настоящее время не наблюдается массовой тенденции ни к снижению цен, ни к неуплате арендной платы дольщикам со стороны агрокомпаний. По его мнению, причина в том, что все понимают: земля — основной ресурс. Он выразил уверенность, что в 2026 году так и будет.

Большая часть выплат за пользование паями приходится на четвертый квартал. По словам министра, 2026 год в основном завершится в соответствии с действующими договорами между агрокомпаниями и владельцами паев.

Что будет в 2027 году

Тенденцию цен на землю в следующем году будет определять ситуация с экспортом сельскохозяйственной продукции, отметил Высоцкий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за блокирования Россией морских путей уже через месяц-два в странах Африки, части Азии и на Ближнем Востоке может возникнуть нехватка продовольствия. По его словам, Украина экспортирует на эти рынки миллионы тонн продовольственной продукции.

Напомним, Польша и Румыния заявили, что больше ничем не могут помочь Украине в экспорте зерна через Европу, пока продолжается блокада Чёрного моря.

Также сообщалось, что из-за блокады украинских портов под угрозой оказалась половина экспорта железной руды из Украины.