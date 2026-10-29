Невиплат за паї не буде? Що міністр сказав про вартість оренди землі

Дворічний період подорожчання оренди сільськогосподарської землі в Україні закінчився. Чого очікувати власникам паїв до кінця року, розповів міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Під час брифінгу для ЗМІ, повідомляє кореспондент РБК-Україна, міністр зазначив, що через обмеження експорту аграрної продукції ціни на оренду землі сільськогосподарського призначення з липня перестали зростати. За словами Висоцького, до кінця цього року вони залишаться стабільними.

"Ціни на землю з 1 липня не впали, але перестали зростати", — сказав міністр.

Два роки зростання й різка зупинка

За словами Висоцького, з липня 2024 року і до початку липня цього року вартість оренди землі невпинно зростала. Тепер цей тренд зупинився, але й падіння немає. Міністр припускає, що така ситуація збережеться до кінця 2026 року.

Чи будуть невиплати пайовикам

Висоцький запевнив, що наразі немає масового тренду ні на зниження цін, ні на несплату орендної плати пайовикам з боку агрокомпаній. На його думку, причина в тому, що всі розуміють: земля — основний ресурс. Він висловив упевненість, що у 2026 році так і буде.

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Більшість виплат за користування паями припадає на четвертий квартал. За словами міністра, 2026 рік здебільшого завершиться відповідно до чинних договорів між агрокомпаніями та власниками паїв.

Що буде у 2027 році

Тенденцію цін на землю наступного року визначатиме ситуація навколо експорту агропродукції, зазначив Висоцький.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що через блокування Росією морських шляхів уже за місяць-два в країнах Африки, частині Азії та на Близькому Сході може виникнути нестача продовольства. За його словами, Україна експортує на ці ринки мільйони тонн харчової продукції.

Нагадаємо, Польща та Румунія заявили, що більше нічим не можуть допомогти Україні в експорті зерна через Європу, поки триває блокада Чорного моря.

Також повідомлялось, що через блокаду українських портів під загрозою опинилася половина експорту залізної руди з України.