Цена на автогаз в Украине может превысить 60 грн за литр: что говорят на рынке

Цена на автогаз в Украине в ближайшее время может превысить 60 грн за литр. Причины — острый дефицит ресурса на европейском рынке и проблемы с импортом через южное направление.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в подкасте РБК-Украина отметил, что после длительного периода стабильных и низких цен рынок сжиженного газа столкнулся с серьёзной нехваткой ресурса. Он назвал ключевым фактором мировое перераспределение объемов. Азиатский регион скупает свободные объемы, предлагая производителям более высокую цену. Европейские и африканские производители на фоне высокого спроса существенно подняли цены.

Кроме того, ситуацию осложнила логистика: импорт через южное направление, в частности через Дунай, был приостановлен из-за рисков для безопасности.

"Южное направление закрылось. Все поехали искать в Европе этот газ, а его там нет. Поэтому у нас дефицит, видно на заправочных станциях — сейчас очень часто этого ресурса нет", — сказал Куюн.

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По его словам, больше всего от нехватки страдают региональные компании, которые закупают газ мелкими партиями на внутреннем рынке. Сети АЗС, которые самостоятельно импортируют топливо, находятся в более выгодном положении, но вынуждены закупать его по высоким ценам.

Что будет с ценами

Куюн считает, что рост цен продолжится.

"Я думаю, что 60 грн за литр — если мы сегодня ещё не превысили эту отметку, то превысим в ближайшее время. И это не предел, потому что буквально на днях ожидаем прайсы от ведущего производителя — алжирской компании Sonatrach", — заявил он.

Эксперт напомнил, что в октябре этот производитель уже повысил цены на 20 %. По его оценке, на фоне сохраняющегося дефицита следует ожидать нового повышения, поэтому напряженность на рынке сжиженного газа сохранится.

Ранее мы писали, что тариф на газ для населения останется неизменным в течение всего осенне-зимнего периода. Кроме того, для предприятий теплоснабжения сохраняются льготные условия поставки газа.

Тем временем администрация Трампа обсуждает возобновление поставок российского газа в Европу в рамках мирного соглашения по Украине. Европейские чиновники относятся к этой идее с осторожностью.