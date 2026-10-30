Газ в ноябре: сколько будут платить украинцы за кубометр и изменятся ли цены

Украинские поставщики газа обнародовали цены на природный газ для бытовых потребителей на ноябрь. Для большинства домохозяйств основным вариантом остаются годовые тарифы, которые, как правило, фиксируются на длительный период.

По данным "ГазПравды", на рынке поставок газа для населения в настоящее время работают восемь поставщиков: четверо из них предлагают исключительно годовые тарифные планы, а ещё четверо — как годовые, так и месячные (переменные) планы. Цены в рамках годовых предложений колеблются от 7,96 до 9,99 грн за кубический метр, тогда как месячные тарифы варьируются от 8,46 до 27,50 грн за кубический метр.

Компания "Нафтогаз Украины" обслуживает почти 98 % украинских домохозяйств (более 12 миллионов семей). Для её клиентов установлена цена 7,96 грн за кубический метр. Этот тариф будет действовать как минимум до 30 апреля 2027 года.

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Цены на газ в Украине

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, тариф на газ для населения останется неизменным в течение всего осенне-зимнего периода. Кроме того, для предприятий теплоснабжения сохраняются льготные условия поставки газа.

Что касается подключения частных домов к системе газораспределения, то стоимость этой услуги утверждается регулирующим органом отдельно. Она зависит от типа подключения (стандартное или нестандартное), региона, а также от необходимой пропускной способности газового счетчика.

Напомним, что проточные системы достаточно эффективны, а сокращение расхода горячей воды — один из лучших способов экономии энергии. Но не всё так просто, предупреждают эксперты.

Кроме того, в Украине человека могут лишить жилья из-за задолженности по коммунальным услугам, если сумма задолженности достигнет примерно 430 тыс. грн.