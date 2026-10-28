Заберут ли квартиру за коммунальные услуги: в Минюсте назвали сумму задолженности, при которой это возможно

В Украине лишить человека жилья из-за задолженности за коммунальные услуги можно только в том случае, если сумма задолженности достигнет примерно 430 тыс. грн. Ранее этот порог составлял около 170 тыс. грн, пояснил заместитель министра юстиции Андрей Гайченко.

Как сообщает "Укринформ", отвечая на вопрос, будут ли изымать жилье за коммунальные долги, Гайченко напомнил, что законом установлена сумма, до которой жилье не изымается. По его словам, её повысили из-за военных реалий, курсов валют и ситуации, в которой оказалось население.

"Чтобы у тебя отобрали единственное жилье, нужно очень постараться накопить долги за коммунальные услуги", — отметил заместитель министра.

Гайченко высказал мнение, что таких должников в Украине может быть всего несколько. Он добавил, что из-за задолженности за коммунальные услуги в 99,999% случаев единственное жилье не будет изыматься, и сказал, что хочет этим успокоить людей.

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Что делать, если долг погашен, а ограничения не сняты

Кроме того, заместителя министра спросили, что делать людям, которые погасили задолженность, но из-за сбоев в работе систем, в частности во время отключений электроэнергии, ограничения остались в силе. По словам Гайченко, нужно позвонить государственному исполнителю. Его номер указан во всех базах данных и процессуальных документах.

"К каждому делу всегда привязан номер телефона государственного исполнителя. Кроме того, существует единый колл-центр Государственной исполнительной службы", — пояснил он.

Гайченко также заявил, что за последний год технических сбоев в системах не было, даже несмотря на отключения электроэнергии.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции намерено договориться с частными банками об автоматическом списании долгов со счетов украинцев. Эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Олег Попенко считает это абсолютно неправомерным и несправедливым.

Также известно, что задолженность по коммунальным услугам может привести к начислению пени, штрафам, судебному разбирательству и аресту средств на счетах. Адвокат также объяснил, в каких случаях возможно взыскание имущества.

Между тем число должников по коммунальным услугам в Украине продолжает неуклонно расти.