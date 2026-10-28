Чи заберуть квартиру за комуналку: у Мін'юсті назвали суму боргу, після якої це можливо

В Україні позбавити людини житла через борги за комунальні послуги можуть лише тоді, коли заборгованість сягне приблизно 430 тис. грн. Раніше цей поріг був близько 170 тис. грн, пояснив заступник міністра юстиції Андрій Гайченко.

За повідомленням Укрінформу, відповідаючи на запитання, чи будуть забирати житло за комунальні борги, Гайченко нагадав, що закон визначає суму, до якої житло не вилучають. За його словами, її підвищили через воєнні реалії, курси валют і ситуацію, в якій опинилося населення.

"Щоб у тебе забрали єдине житло, потрібно дуже постаратися накопичити боргів за комуналку", — зазначив заступник міністра.

Гайченко висловив думку, що таких боржників в Україні можуть бути одиниці. Він додав, що за комунальні борги у 99,999% випадків єдине житло забиратися не буде, і сказав, що хоче цим заспокоїти людей.

Що робити, якщо борг сплачено, а обмеження не зняли

Окремо заступника міністра запитали, що робити людям, які сплатили борги, але системи дали збій, зокрема під час блекаутів, і обмеження залишилися. За словами Гайченка, потрібно зателефонувати державному виконавцю. Його номер є в усіх базах і процесуальних документах.

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"Завжди до кожного провадження прив'язаний телефон державного виконавця. Окрім цього, є єдиний колцентр Державної виконавчої служби", — пояснив він.

Гайченко також заявив, що за останній рік технічних збоїв у системах не було, навіть попри блекаути.

Раніше повідомлялось, що Міністерство юстиції хоче домовлятися з приватними банками про автоматичне списання боргів із рахунків українців. Експерт з ЖКГ Олег Попенко вважає це абсолютно неправомірним і несправедливим.

Також відомо, що борги за комуналку можуть призвести до пені, штрафів, суду та арешту коштів на рахунках. Адвокат також пояснив, коли можливе стягнення майна.

Тим часом кількість боржників за комунальні послуги в Україні продовжує невпинно зростати.