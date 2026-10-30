Газ у листопаді: скільки платитимуть українці за кубометр і чи зміняться ціни

Українські постачальники газу оприлюднили ціни на природний газ для побутових споживачів на листопад. Для більшості домогосподарств основним варіантом залишаються річні тарифи, які, як правило, фіксуються на тривалий період.

За даними "ГазПравди", на ринку постачання газу для населення наразі працюють вісім постачальників: четверо з них пропонують виключно річні тарифні плани, а ще четверо — як річні, так і місячні (змінні) плани. Ціни в межах річних пропозицій коливаються від 7,96 до 9,99 грн за кубічний метр, тоді як місячні тарифи варіюються від 8,46 до 27,50 грн за кубічний метр.

Компанія "Нафтогаз України" обслуговує майже 98% українських домогосподарств (понад 12 мільйонів родин). Для її клієнтів встановлено ціну 7,96 грн за кубічний метр. Цей тариф діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Ціни на газ в Україні

Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, тариф на газ для населення залишатиметься незмінним протягом усього осінньо-зимового періоду. Крім того, для підприємств теплопостачання зберігаються пільгові умови постачання газу.

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Що стосується підключення приватних будинків до системи газорозподілу, то вартість цієї послуги затверджується регулятором окремо. Вона залежить від типу підключення (стандартне або нестандартне), регіону, а також необхідної пропускної здатності газового лічильника.

Нагадаємо, проточні системи є досить ефективними, а зменшення витрат на гарячу воду — один із найкращих способів економії енергії. Але не все так просто, застерігають експерти.

Крім того, в Україні позбавити людини житла через борги за комунальні послуги можуть тоді, коли заборгованість сягне приблизно 430 тис. грн.