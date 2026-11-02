Автогаз в Україні може перевищити 60 грн за літр: що кажуть на ринку

Ціна автогазу в Україні найближчим часом може перевищити 60 грн за літр. Причини — гострий дефіцит ресурсу на європейському ринку та проблеми з імпортом через південний напрямок.

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн в подкасті РБК-Україна зазначив, що після тривалого періоду стабільних і низьких цін ринок скрапленого газу зіткнувся з серйозною нестачею ресурсу. Він назвав ключовим фактором світовий перерозподіл обсягів. Азійський регіон скуповує вільні обсяги, пропонуючи виробникам вищу ціну. Європейські та африканські виробники на тлі високого попиту суттєво підняли прайси.

Додатково ситуацію ускладнила логістика: імпорт через південний напрямок, зокрема через Дунай, призупинився через безпекові ризики.

"Південний напрямок закрився. Всі поїхали шукати в Європу той газ, а його там нема. Тому маємо дефіцит, бачимо на колонках — дуже часто немає зараз цього ресурсу", — сказав Куюн.

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За його словами, найбільше від нестачі страждають регіональні компанії, які купують газ дрібним гуртом на внутрішньому ринку. Мережі АЗС, які самі імпортують пальне, у кращому становищі, але змушені закуповувати його за високими цінами.

Що буде з цінами

Куюн вважає, що подорожчання триватиме.

"Я думаю, що 60 грн за літр, якщо ми сьогодні не перетнули, то перетнемо найближчим часом. І це не межа, тому що от буквально днями очікуємо прайсів від провідного виробника — це компанія Sonatrach алжирська", — заявив він.

Експерт нагадав, що у жовтні цей виробник уже підвищив ціни на 20%. За його оцінкою, на тлі збереження дефіциту варто чекати нового підвищення, тому напруга на ринку скрапленого газу триватиме.

Раніше ми писали, що тариф на газ для населення залишатиметься незмінним протягом усього осінньо-зимового періоду. Крім того, для підприємств теплопостачання зберігаються пільгові умови постачання газу.

Тим часом адміністрація Трампа обговорює відновлення постачання російського газу до Європи як частину мирної угоди щодо України. Європейські чиновники ставляться до ідеї обережно.