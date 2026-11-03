ВПО продлили выплаты до февраля: почему не все переселенцы получат деньги

Переселенцы в Украине будут продолжать получать пособие на проживание до 28 февраля 2027 года. Для части семей выплаты возобновляются автоматически, однако право на них зависит от соответствия условиям программы.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины № 1087, принятом в сентябре 2026 года.

Этот документ изменил порядок оказания помощи внутренне перемещенным лицам, установленный постановлением № 332.

Новый шестимесячный период выплат начался 1 сентября 2026 года. Ноябрьские выплаты также входят в этот период. Однако помощь будут получать только те переселенцы, которые по-прежнему соответствуют требованиям программы.

Автоматическое продление предусмотрено для ВПО, которые получали помощь по состоянию на 31 августа 2026 года и по-прежнему имеют на неё право. Таким семьям не нужно повторно подавать заявление только по причине истечения предыдущего периода выплат.

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Кроме того, правительство предусмотрело автоматическое продление пособия детям из семей ВПЛ, которым оно было назначено без учета доходов родителей.

При рассмотрении заявлений Пенсионный фонд проверяет, соответствует ли семья критериям программы. Для большинства взрослых основным критерием является доход. В 2026 году среднемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать 10 380 гривен.

Если выплаты не возобновились или изменились обстоятельства в семье, переселенцам рекомендуется обратиться в Пенсионный фонд, чтобы выяснить причину.

Размер пособия остался прежним. Дети и люди с инвалидностью получают 3 000 гривен в месяц, остальные получатели — 2 000 гривен.

Средства начисляются каждому члену семьи, соответствующему условиям программы.

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