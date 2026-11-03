ВПО продовжили виплати до лютого: чому не всі переселенці отримають гроші

Переселенці в Україні продовжать отримувати допомогу на проживання до 28 лютого 2027 року. Для частини сімей виплати поновлюють автоматично, але право на них залежить від відповідності умовам програми.

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України №1087, ухваленій у вересні 2026 року.

Документ змінив порядок надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, визначений постановою №332.

Новий шестимісячний період виплат розпочався 1 вересня 2026 року. Листопадові нарахування також входять до цього періоду. Однак допомогу отримуватимуть лише ті переселенці, які й надалі відповідають вимогам програми.

Автоматичне поновлення передбачене для ВПО, які отримували допомогу станом на 31 серпня 2026 року та досі мають право на неї. Таким сім'ям не потрібно повторно подавати заяву лише через завершення попереднього періоду виплат.

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Окремо уряд передбачив автоматичне продовження допомоги дітям із сімей ВПО, яким її призначили без урахування доходів батьків.

Під час розгляду заяв Пенсійний фонд перевіряє, чи відповідає сім'я критеріям програми. Для більшості дорослих основним критерієм є дохід. У 2026 році середньомісячний дохід на одного члена сім'ї не повинен перевищувати 10 380 гривень.

Якщо виплати не поновилися або обставини сім'ї змінилися, переселенцям радять звернутися до Пенсійного фонду, щоб з'ясувати причину.

Розмір допомоги залишився незмінним. Діти та люди з інвалідністю отримують 3 000 гривень на місяць, інші одержувачі — 2 000 гривень.

Кошти нараховують на кожного члена сім'ї, який відповідає умовам програми.

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