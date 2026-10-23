По 500 тисяч на будинок: переселенцям із восьми областей готують нову допомогу

Кабінет Міністрів України спрямував 26,5 млн гривень на придбання 53 будинків для внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб у сільській місцевості. Житло купуватимуть громади восьми областей, найбільше будинків планують придбати на Київщині.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Кошти розподілять між громадами Волинської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської та Чернівецької областей. Придбані будинки увійдуть до фондів житла для тимчасового або підтриманого проживання.

У середньому на придбання одного будинку припадає близько 500 тисяч гривень. Фінансування здійснюватимуть у межах уже затвердженої бюджетної програми, тому додаткових витрат із державного бюджету не передбачено.

Заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Тетяна Кірієнко зазначила, що рішення має допомогти забезпечити житлом людей, які втратили домівки через війну. За її словами, у співпраці з партнерами також залучають громадські організації до облаштування будинків.

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Наразі триває підбір житла для родин, а реалізація програми продовжується.

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи з низькими доходами можуть отримати компенсацію за оренду житла в Україні. Для цього необхідно офіційно оформити договір оренди з власником помешкання та зареєструвати його в Пенсійному фонді.

Також переселенці можуть скористатися державною підтримкою за програмою "єОселя". Уряд компенсує 70% першого внеску за іпотекою на житло. Крім того, передбачена виплата в розмірі 40 000 гривень для покриття витрат на оформлення іпотеки.