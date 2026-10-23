По 500 тысяч на дом: переселенцам из восьми областей готовят новую помощь

Кабинет министров Украины выделил 26,5 млн гривен на приобретение 53 домов для внутренне перемещенных и эвакуированных лиц в сельской местности. Жилье будут приобретать общины восьми областей, причем больше всего домов планируется приобрести в Киевской области.

Об этом сообщило Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Средства будут распределены между общинами Волынской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской и Черновицкой областей. Приобретенные дома войдут в фонды жилья для временного или поддерживаемого проживания.

В среднем на приобретение одного дома приходится около 500 тысяч гривен. Финансирование будет осуществляться в рамках уже утвержденной бюджетной программы, поэтому дополнительных расходов из государственного бюджета не предусмотрено.

Заместитель министра социальной политики, семьи и единства Украины Татьяна Кириенко отметила, что это решение должно помочь обеспечить жильем людей, лишившихся крова из-за войны. По её словам, в сотрудничестве с партнёрами к обустройству домов также привлекаются общественные организации.

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В настоящее время ведётся подбор жилья для семей, а реализация программы продолжается.

Напомним, что внутренне перемещенные лица с низкими доходами могут получить компенсацию за аренду жилья в Украине. Для этого необходимо официально оформить договор аренды с владельцем жилья и зарегистрировать его в Пенсионном фонде.

Кроме того, переселенцы могут воспользоваться государственной поддержкой в рамках программы "еОселя". Правительство компенсирует 70 % первоначального взноса по ипотеке на жилье. Кроме того, предусмотрена выплата в размере 40 000 гривен для покрытия расходов на оформление ипотеки.