Один день на регистрацию: кто в Киеве может получить 12 300 грн от ООН

Регистрация на получение денежной помощи от УВКБ ООН в Киеве продлится всего один день — 4 ноября с 09:30 до 16:30. Переселенцы могут получить 12 300 гривен на каждого члена семьи за трехмесячный период, а те, кто вернулся домой, – 10 800 гривен.

Жители столицы, лишившиеся жилья из-за войны, смогут оформить многоцелевую денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Регистрация состоится 4 ноября, в среду, с 09:30 до 16:30 в Киевском городском центре комплексной помощи ВПЛ – Днепровский район, Харьковское шоссе, 4-а.

Прием осуществляется в порядке живой очереди, поэтому другой день для оформления не предусмотрен.

Обратиться могут три категории людей. Первая — внутренне перемещенные лица, покинувшие свои дома в течение последних 45 дней из-за угрозы жизни, обстрелов или принудительной эвакуации. Вторая — переселенцы, которые переехали из-за войны от 46 дней до шести месяцев назад. Третья — те, кто вернулся домой после вынужденного перемещения в пределах Украины или из-за границы в течение последнего года, но не ранее чем три месяца назад.

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Для второй и третьей категорий действуют дополнительные критерии: доход не более 8 300 гривен на каждого члена семьи ежемесячно, близость места проживания к линии фронта, плохие жилищные условия и наличие факторов уязвимости – речь идет о пожилых людях, лицах с инвалидностью, многодетных и малообеспеченных семьях.

В организации отмечают, что за консультацией можно обращаться даже тем, кто уже получал помощь от других международных организаций, — при условии, что с момента выплаты прошло более трёх месяцев.

Переселенцы, выехавшие менее 45 дней назад, получат 12 300 гривен на человека за трехмесячный период — это примерно 4 100 гривен в месяц. Такая же сумма предусмотрена для тех, кто покинул дом от 46 дней до шести месяцев назад, а также для семей, пострадавших от атак не более 45 дней назад.

Те, кто вернулся домой из-за границы или из других областей не ранее чем три месяца и не позднее чем год назад, могут рассчитывать на 10 800 гривен на каждого человека.

Требуются оригиналы следующих документов: паспорт, идентификационный код, справка о статусе ВПЛ или другое подтверждение перемещения, свидетельства о рождении детей, банковская карта главы семьи с номером счета IBAN, а также документы, подтверждающие инвалидность или опеку.

Важно, чтобы в пункт регистрации явились все члены семьи. Для людей с ограниченной подвижностью и детей до трех лет достаточно предоставить оригиналы документов при наличии медицинской справки.

Окончательное решение принимает специалист организации после личного собеседования и проверки соответствия условиям программы.

Ранее сообщалось, что переселенцы в Украине будут продолжать получать пособие на проживание до 28 февраля 2027 года. Части семей выплаты возобновляются автоматически, однако право на них зависит от соответствия условиям программы.

Также сообщалось, что большинству домохозяйств жилищные субсидии на отопительный сезон 2026–2027 годов будут переназначены автоматически. Подавать заявление и декларацию необходимо тем, кто оформляет пособие впервые или у кого произошли изменения в составе семьи или перечне коммунальных услуг.