Один день на реєстрацію: хто в Києві може отримати 12 300 грн від ООН

Реєстрація на грошову допомогу від УВКБ ООН у Києві триватиме лише один день – 4 листопада з 09:30 до 16:30. Переселенці можуть отримати 12 300 гривень на кожного члена родини за тримісячний період, а ті, хто повернувся додому – 10 800 гривень.

Жителі столиці, які втратили дім через війну, зможуть оформити багатоцільову грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Реєстрація відбудеться 4 листопада, у середу, з 09:30 до 16:30 у Київському міському центрі комплексної допомоги ВПО – Дніпровський район, Харківське шосе, 4-а.

Прийом ведеться за живою чергою, тож іншого дня для оформлення не передбачено.

Звернутися можуть три категорії людей. Перша – внутрішньо переміщені особи, які залишили оселі протягом останніх 45 днів через загрозу життю, обстріли або примусову евакуацію. Друга – переселенці, які переїхали через війну від 46 днів до шести місяців тому. Третя – ті, хто повернувся додому після вимушеного переміщення в межах України або з-за кордону протягом останнього року, але не раніше ніж три місяці тому.

Видео дня

Для другої та третьої категорій діють додаткові критерії: дохід не більше 8 300 гривень на кожного члена родини щомісяця, близькість місця проживання до лінії фронту, погані житлові умови та наявність уразливості – ідеться про людей похилого віку, осіб з інвалідністю, багатодітні й малозабезпечені родини.

В організації зазначають, що за консультацією можна звертатися навіть тим, хто вже отримував допомогу від інших міжнародних структур, – за умови, що з моменту виплати минуло понад три місяці.

Переселенці, які виїхали менш ніж 45 днів тому, отримають 12 300 гривень на особу за тримісячний період – це приблизно 4 100 гривень на місяць. Така сама сума передбачена для тих, хто залишив оселю від 46 днів до шести місяців тому, а також для родин, які постраждали від атак не більше ніж 45 днів тому.

Ті, хто повернувся додому з-за кордону чи з інших областей не раніше ніж три місяці й не пізніше ніж рік тому, можуть розраховувати на 10 800 гривень на кожну особу.

Потрібні оригінали документів: паспорт, ідентифікаційний код, довідка ВПО або інше підтвердження переміщення, свідоцтва про народження дітей, банківська картка голови родини з номером рахунку IBAN, а також документи про інвалідність чи опіку.

Важливо, щоб на пункт реєстрації прийшли всі члени родини. Для маломобільних людей і дітей до трьох років достатньо оригіналів документів за наявності медичної довідки.

Остаточне рішення ухвалює фахівець організації після особистої співбесіди та перевірки відповідності умовам програми.

Раніше повідомлялося, що переселенці в Україні продовжать отримувати допомогу на проживання до 28 лютого 2027 року. Частині родин виплати поновлюють автоматично, однак право на них залежить від відповідності умовам програми.

Також повідомлялося, що більшості домогосподарств житлові субсидії на опалювальний сезон 2026–2027 років перепризначать автоматично. Подавати заяву та декларацію потрібно тим, хто оформлює допомогу вперше або має зміни у складі родини чи переліку комунальних послуг.