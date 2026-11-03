"УкрОборонПром" получил нового руководителя: им стал генерал-лейтенант Гаврилюк

Руководство "УкрОборонПром" поручили генерал-лейтенанту Ивану Гаврилюку. Такое решение принял наблюдательный совет по итогам открытого конкурса. Должность руководителя оставалась вакантной с июля, когда о своей отставке объявил Герман Сметанин.

Новым генеральным директором АО "Украинская оборонная промышленность" стал генерал-лейтенант Иван Гаврилюк. Решение принял наблюдательный совет общества после конкурсного отбора и финальных собеседований с кандидатами, сообщает "УкрОборонПром".

Поиском, отбором и предварительной оценкой кандидатов занималось украинское представительство международной компании Amrop Partnership.

В компании отмечают, что Гаврилюк обладает многолетним опытом военной службы, управленческой работы и деятельности в оборонной сфере. Именно этот опыт и понимание потребностей Сил обороны там называют важными предпосылками для развития предприятия, наращивания производственных мощностей и укрепления оборонно-промышленного комплекса. Само назначение в "УкрОборонПром" представляют как очередной шаг на пути преобразования компании в современную и конкурентоспособную.

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Стоит отметить, что предыдущий руководитель компании Герман Сметанин возглавлял её с июня 2023 года, а после кадровых перестановок вернулся на эту должность в 2025 году.

Ранее сообщалось, что он объявил об отставке в июле 2026 года — заявление появилось через неделю после масштабных взрывов в Вишневом под Киевом, где произошла вторичная детонация на складе боеприпасов.

Сообщение о своей отставке Сметанин опубликовал на личной странице в Facebook. В подробном посте он поблагодарил представителей власти — президента, правительство, Минобороны и Генштаб, а также Украинский совет оружейников, Лиге оборонных предприятий Украины, Технологическим Силам Украины, Федерации работодателей Украины, Brave1 и всем, кто имеет отношение к производству оружия. Главным своим достижением бывший гендиректор назвал сформированную профессиональную команду.

Также сообщалось, что с аккаунтов, привязанных к телефонным номерам Давида Арахамии, в Telegram-чатах комментарии, в которых главу фракции "Слуга народа" представляли как человека, способного влиять на назначения в Верховном суде и оборонной промышленности. Сам нардеп отрицает, что у него есть Telegram, и называет эти комментарии фейком.