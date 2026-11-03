"УкрОборонПром" отримав нового керівника: ним став генерал-лейтенант Гаврилюк

Очолити "УкрОборонПром" доручили генерал-лейтенанту Івану Гаврилюку. Таке рішення наглядова рада ухвалила за підсумками відкритого конкурсу. Посада керівника залишалася вільною з липня, коли про відставку оголосив Герман Сметанін.

Новим генеральним директором АТ "Українська оборонна промисловість" став генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Рішення ухвалила наглядова рада товариства після конкурсного відбору та фінальних співбесід із кандидатами, повідомляє "УкрОборонПром".

Пошуком, добором і попередньою оцінкою претендентів займалося українське представництво міжнародної компанії Amrop Partnership.

У компанії зазначають, що Гаврилюк має багаторічний досвід військової служби, управлінської роботи та діяльності в оборонній сфері. Саме цей досвід і розуміння потреб Сил оборони там називають важливими передумовами для розвитку підприємства, нарощування виробничих спроможностей та зміцнення оборонно-промислового комплексу. Саме призначення в "УкрОборонПромі" подають як черговий крок у перетворенні компанії на сучасну та конкурентоспроможну.

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Варто зазначити, що попередній керівник компанії Герман Сметанін очолював її з червня 2023 року, а після кадрових перестановок повернувся на посаду у 2025-му.

Раніше повідомлялося, що про відставку він оголосив у липні 2026 року – заява з'явилася через тиждень після масштабних вибухів у Вишневому під Києвом, де почалася вторинна детонація на складі боєприпасів.

Повідомлення про свій відхід Сметанін опублікував на особистій сторінці у Facebook. У розгорнутому дописі він подякував представникам влади – президенту, уряду, Міноборони та Генштабу, а також Українській раді зброярів, Лізі оборонних підприємств України, Технологічним Силам України, Федерації роботодавців України, Brave1 й усім дотичним до виробництва зброї. Головним своїм здобутком колишній гендиректор назвав сформовану професійну команду.

Також повідомлялося, що акаунти, прив'язані до телефонних номерів Давида Арахамії, залишали в Telegram-чатах коментарі, у яких голову фракції "Слуга народу" подавали як людину, здатну впливати на призначення у Верховному Суді та оборонній промисловості. Сам нардеп заперечує, що має Telegram, і називає ці коментарі фейком.