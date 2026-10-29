Навіть Telegram немає: Арахамія відхрестився від заяв про вплив на суди та "Укроборонпром"

Акаунти, прив'язані до телефонних номерів Давида Арахамії, залишали в Telegram-чатах коментарі, у яких голову фракції "Слуга народу" подавали як людину, здатну впливати на призначення у Верховному Суді та оборонній промисловості. Сам нардеп заперечує, що має Telegram, і називає ці коментарі фейком.

Профілі, прив'язані до українського та американського телефонних номерів Давида Арахамії, залишали коментарі у відкритих Telegram-чатах. У цих повідомленнях голову фракції "Слуга народу" описували як людину, від якої залежать ключові кадрові рішення. Такі дані містить розслідування "Слідства.Інфо". Сам нардеп причетності до коментарів не визнає.

Що саме знайшли журналісти

У жовтні 2021 року, через кілька днів після обрання Всеволода Князєва головою Верховного Суду, Telegram-канал Shadow Anonymous опублікував досьє на нового очільника суду. Під цим дописом з'явився коментар від профілю, прив'язаного до номера Арахамії.

"Потрапив туди завдяки миколаївським зв'язкам з Арахамією. Розслідувачі хрінові", – йшлося в повідомленні.

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Згодом, у травні 2023 року, НАБУ та САП викрили Князєва у справі про одержання неправомірної вигоди в розмірі 2,7 млн доларів – за даними слідства, гроші передавали за ухвалення рішення у справі, пов'язаній із Полтавським гірничо-збагачувальним комбінатом, частина якого належала бізнесмену Костянтину Жеваго. Нині Князєв відбуває строк ув'язнення.

Окремий блок розслідування стосується кадрових змін 2023 року. У березні Олександр Камишін став міністром з питань стратегічних галузей промисловості, у червні президент звільнив Юрія Гусєва з посади гендиректора "Укроборонпрому", а його наступником став Герман Сметанін.

За тиждень до призначення Сметаніна, 20 червня, користувач із номером Арахамії написав, що звільнення Гусєва – хитрий хід голови фракції, який насправді зберігає контроль над сектором.

"Камишіна привів Арахамія, тому неважливо, хто буде керувати "Укроборонпромом", схоже, Арахамія просто переміщує свою людину на інший напрямок. Щодо кандидата, вангую, що кандидатом буде Герман Сметанін, він теж працює з Арахамією декілька років", – сказано в коментарі.

Водночас політичні оглядачі, яких цитують журналісти, вважають, що Камишін близьким до Арахамії не був, а подібні повідомлення могли штучно створювати враження про вплив голови фракції на людей з оточення тодішнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

У червні 2019 року, наступного дня після з'їзду "Слуги народу", профіль із номером Арахамії долучився до Telegram-спільноти фахівців із продажів Sales Hero. Там користувач із цим номером писав про організацію роботи Верховної Ради та можливі кадрові призначення – зокрема, "щойно дадуть призначити в ГПУ, буде весело".

Ще в одному повідомленні згадувалася сума: "Це ж четвертий номер, менш ніж 4 мільйони, навіть не заходь". Журналісти розглядають ці репліки в контексті амбіцій впливати на призначення після приходу партії до влади; валюту й призначення, про яке йдеться, у повідомленні не вказано.

У квітні 2023 року профіль із тим самим номером підтримав бізнесмена Олександра Орлова, ресторани якого – Queen Country та Queen Kyiv – Бюро економічної безпеки арештувало через суд.

"Кошмарити ресторани під час війни – це не найголовніше завдання правоохоронців. Починати треба з Альфа-Банку, Дерипаски, Ротенбергів тощо", – ішлося в коментарі.

Що відповів сам Арахамія

Журналісти запитали політика про ці повідомлення біля Верховної Ради. Він заявив, що на американський номер акаунта не має.

"У мене немає аккаунту навіть на цей номер. В WhatsApp-і в мене є такі. В мене Телеграму немає", – сказав Арахамія.

На пряме запитання, чи заперечує він авторство коментарів, нардеп відповів: "Я заперечую, що в мене навіть Телеграм є".

Жодних кримінальних проваджень проти Арахамії у зв'язку з цими коментарями в розслідуванні не згадується.

Окремо автори звертають увагу на його політичну вагу після відходу Андрія Єрмака з Офісу президента. Співрозмовник журналістів назвав Арахамію однією з найвпливовіших людей у владі після президента: "Давид Арахамія, по суті, фізично і політично зайняв простір, який звільнив Андрій Єрмак".

Раніше повідомлялося, що Давид Арахамія колись знявся в українській "Битві екстрасенсів" – у 19-му сезоні проєкту на СТБ, випуск якого вийшов в ефір наприкінці 2018 року. Політик був там не учасником із "надприродними здібностями", а запрошеним секретним гостем, і це відео досі поширюють у мережі.

Також повідомлялося, що нардеп заявив про намір перенести захист своєї дисертації на післявоєнний час – за його словами, він не хоче нікого підставляти через ситуацію навколо захисту.