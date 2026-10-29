Даже Telegram нет: Арахамия открестился от заявлений о влиянии на суды и "Укроборонпром"

Аккаунты, привязанные к телефонным номерам Давида Арахамии, оставляли в Telegram-чатах комментарии, в которых главу фракции "Слуга народа" представляли как человека, способного влиять на назначения в Верховном суде и оборонной промышленности. Сам народный депутат отрицает, что у него есть Telegram, и называет эти комментарии фейком.

Профили, привязанные к украинскому и американскому телефонным номерам Давида Арахамии, оставляли комментарии в открытых Telegram-чатах. В этих сообщениях главу фракции "Слуга народа" описывали как человека, от которого зависят ключевые кадровые решения. Такие данные содержит расследование "Следства.Инфо". Сам нардеп причастность к комментариям не признает.

Что именно обнаружили журналисты

В октябре 2021 года, через несколько дней после избрания Всеволода Князева председателем Верховного Суда, Telegram-канал Shadow Anonymous опубликовал досье на нового главу суда. Под этим постом появился комментарий от профиля, привязанного к номеру Арахамии.

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"Попал туда благодаря николаевским связям с Арахамией. Расследователи — полный отстой", — говорилось в сообщении.

Впоследствии, в мае 2023 года, НАБУ и САП уличили Князева в деле о получении неправомерной выгоды в размере 2,7 млн долларов — по данным следствия, деньги передавались за принятие решения по делу, связанному с Полтавским горно-обогатительным комбинатом, часть которого принадлежала бизнесмену Константину Жеваго. В настоящее время Князев отбывает срок заключения.

Отдельный раздел расследования посвящен кадровым изменениям 2023 года. В марте Александр Камышин стал министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, в июне президент освободил Юрия Гусева от должности генерального директора "Укроборонпрома", а его преемником стал Герман Сметанин.

За неделю до назначения Сметанина, 20 июня, пользователь с номером Арахамии написал, что увольнение Гусева — хитрый ход главы фракции, который на самом деле позволяет ему сохранить контроль над этим сектором.

"Камышина привёл Арахамия, поэтому неважно, кто будет руководить "Укроборонпромом" — похоже, Арахамия просто переводит своего человека на другое направление. Что касается кандидата, то я предполагаю, что им станет Герман Сметанин, он тоже работает с Арахамией уже несколько лет", – говорится в комментарии.

В то же время политические обозреватели, на которых ссылаются журналисты, считают, что Камышин не был близок к Арахамии, а подобные сообщения могли искусственно создавать впечатление о влиянии главы фракции на людей из окружения тогдашнего руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

В июне 2019 года, на следующий день после съезда "Слуги народа", аккаунт с номером Арахамии присоединился к Telegram-сообществу специалистов по продажам Sales Hero. Там пользователь с этим номером писал об организации работы Верховной Рады и возможных кадровых назначениях — в частности, "как только позволят назначить в ГПУ, будет весело".

Еще в одном сообщении упоминалась сумма: "Это же четвертый номер, меньше 4 миллионов, даже не заглядывай". Журналисты рассматривают эти высказывания в контексте стремления влиять на назначения после прихода партии к власти; валюта и назначение, о котором идет речь, в сообщении не указаны.

В апреле 2023 года аккаунт с тем же номером поддержал бизнесмена Александра Орлова, рестораны которого — Queen Country и Queen Kyiv — были арестованы Бюро экономической безопасности по решению суда.

"Преследовать рестораны во время войны — это не самая главная задача правоохранителей. Начинать нужно с Альфа-Банка, Дерипаски, Ротенбергов и т. д.", — говорилось в комментарии.

Что ответил сам Арахамия

Журналисты спросили политика об этих сообщениях возле Верховной Рады. Он заявил, что у него нет американского номера счета.

"У меня нет аккаунта даже на этот номер. В WhatsApp у меня есть такие. В Telegram у меня нет", — сказал Арахамия.

На прямой вопрос, отрицает ли он авторство комментариев, народный депутат ответил: "Я отрицаю, что у меня вообще есть Telegram".

В расследовании не упоминается о каких-либо уголовных делах против Арахамии в связи с этими комментариями.

Отдельно авторы обращают внимание на его политический вес после ухода Андрея Ермака из Офиса президента. Собеседник журналистов назвал Арахамию одним из самых влиятельных людей во власти после президента: "Давид Арахамия, по сути, физически и политически занял место, освободившееся после ухода Андрея Ермака".

Ранее сообщалось, что Давид Арахамия когда-то снялся в украинской "Битве экстрасенсов" — в 19-м сезоне проекта на канале СТБ, выпуск которого вышел в эфир в конце 2018 года. Политик выступал там не в качестве участника с "сверхъестественными способностями", а в роли приглашенного секретного гостя, и это видео до сих пор распространяется в сети.

Также сообщалось, что народный депутат заявил о намерении перенести защиту своей диссертации на послевоенный период — по его словам, он не хочет никого подставлять из-за ситуации вокруг защиты.