Арахамия хочет перенести защиту диссертации на послевоенное время: какая причина

Народный депутат Давид Арахамия заявил, что не хочет никого подставлять из-за ситуации, связанной с защитой его диссертации, поэтому постарается перенести её на послевоенный период.

Об этом Арахамия сообщил в комментариях к посту кандидата юридических наук Виктора Мовчана в Facebook.

"Спасибо вам за объективность, но я действительно не хочу никого подставлять, поэтому постараюсь отложить всё на период после войны. Конечно, если это возможно", — написал он.

Комментарий Давида Арахамии Фото: Скриншот

Мовчан в своем посте рассказал о ситуации вокруг диссертации Арахамии и заявил, что проблемы с защитой связаны с его публичным статусом. По его словам, из-за этого любые действия Арахамии всё равно вызывают критику.

Сообщение Виктора Мовчана Фото: Скриншот

Автор поста также связал эту ситуацию с предстоящими выборами ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, которые запланированы на осень. Он утверждает, что Арахамия оказался вовлечен не только в политические процессы, но и в борьбу вокруг выборов ректора.

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Мовчан отметил, что, по его мнению, Арахамия сам написал диссертацию, а предложенные в ней идеи по совершенствованию работы парламентской фракции полезны для развития парламентаризма.

По его словам, ученые, работавшие над диссертацией, не учли риски, связанные с известностью Арахамии. В то же время Мовчан считает, что эта ситуация стала уроком, демонстрирующим сложность научной работы даже для влиятельных людей.

Что раньше происходило с диссертацией Арахамии

Диссертация Арахамии называется "Особенности деятельности депутатской фракции на правах коалиции в Верховной Раде Украины". Работа подготовлена для соискания ученой степени доктора философии по специальности 281 "Публичное управление и администрирование" в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. В реестре указана дата защиты — 8 сентября 2026 года.

Накануне защиты работу подвергли публичной критике. В частности, представители антиплагиатной инициативы "Диссергейт" заявляли о возможных нарушениях академической добросовестности, повторении фрагментов предыдущих публикаций и признаках массового использования ИИ. Среди приведенных примеров упоминалась ошибочная дата закона 2014 года, которая в тексте якобы неоднократно указана как 2024 год.

7 сентября политолог и профессор НаУКМА Алексей Гарань опубликовал критический анализ диссертации. Он, в частности, заявил, что в работе недостаточно проанализирован реальный опыт функционирования парламентского монобольшинства и партии "Слуга народа".

8 сентября защита должна была состояться в 13:00, однако её перенесли из-за отсутствия кворума разового специализированного ученого совета. Председатель совета, директор НИИ публичного управления и государственной службы КНУ Лариса Комаха, подала заявление на двухдневный отпуск по семейным обстоятельствам. По данным КНУ, процедура не позволяла заменить её на время заседания.

Сам Арахамия пришел на запланированную защиту. После переноса новую дату должны были определить в соответствии с установленной процедурой — не ранее чем через две и не позднее чем через четыре недели с момента предыдущей даты.

В ноябре 2024 года председателя Хозяйственного суда Киевской области Павла Горбасенко заподозрили в академической недобросовестности. В его диссертации обнаружили фрагменты, заимствованные без надлежащего цитирования, а также признаки плагиата в выводах и сомнительную научную ценность работы.

Ранее Фокус сообщал, что Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования лишь с пятой попытки согласилось проверить на плагиат декларацию председателя Хозяйственного суда города Киева Вадима Босого.