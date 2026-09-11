Арахамія хоче перенести захист дисертації на післявоєнний час: яка причина

Народний депутат Давид Арахамія заявив, що не хоче нікого підставляти через ситуацію навколо захисту його дисертації, тому спробує перенести його на післявоєнний час.

Про це Арахамія повідомив у коментарях до допису кандидата юридиних наук Віктора Мовчана у Facebook.

“Дякую Вам за об'єктивність, але дійсно не хочу нікого підставляти, тому буду пробувати перенести все на після війни. Звісно, якщо це можливо”, — написав він.

Коментар Давида Арахамії Фото: Скриншот

Мовчан у своєму дописі розповів про ситуацію навколо дисертації Арахамії та заявив, що проблеми із захистом пов'язані з його публічним статусом. За його словами, через це будь-які дії Арахамії все одно викликають критику.

Допис Віктора Мовчана Фото: Скриншот

Автор допису також пов'язав ситуацію з майбутніми виборами ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які заплановані на осінь. Він стверджує, що Арахамію втягнули не лише у політичні процеси, а й у боротьбу навколо виборів ректора.

Видео дня

Мовчан зазначив, що, на його думку, Арахамія сам написав дисертацію, а запропоновані в ній ідеї щодо вдосконалення роботи парламентської фракції є корисними для розвитку парламентаризму.

За його словами, науковці, які працювали з дисертацією, не врахували ризиків, пов'язаних із публічністю Арахамії. Водночас Мовчан вважає, що ситуація стала досвідом, який показує складність наукової роботи навіть для впливових людей.

Що раніше було з дисертацією Арахамії

Дисертація Арахамії має назву “Особливості діяльності депутатської фракції на правах коаліції у Верховній Раді України”. Робота підготовлена для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” у КНУ імені Тараса Шевченка. У реєстрі зазначена дата захисту 8 вересня 2026 року.

Напередодні захисту роботу публічно критикували. Зокрема, представники антиплагіатної ініціативи “Дисергейт” заявляли про можливі порушення академічної доброчесності, повторення фрагментів попередніх публікацій та ознаки масового використання ШІ. Серед наведених прикладів називали помилкову дату закону 2014 року, яку в тексті нібито неодноразово вказано як 2024 рік.

7 вересня політолог і професор НаУКМА Олексій Гарань опублікував критичний аналіз дисертації. Він, зокрема, заявив, що робота недостатньо аналізує реальний досвід функціонування парламентської монобільшості та “Слуги народу”.

8 вересня захист мав відбутися о 13:00, однак його перенесли через відсутність кворуму разової спеціалізованої вченої ради. Голова ради, директорка ННІ публічного управління та державної служби КНУ Лариса Комаха, подала заяву на дводенну відпустку через сімейні обставини. За даними КНУ, замінити її на час засідання процедура не дозволяла.

Сам Арахамія на запланований захист прийшов. Після перенесення нову дату мали визначити відповідно до встановленої процедури — не раніше ніж через два і не пізніше ніж через чотири тижні від попередньої дати.

У листопаді 2024 року голову Господарського суду Київської області Павла Горбасенка запідозрили в академічній недоброчесності. У його дисертації знайшли фрагменти, запозичені без належного цитування, а також ознаки плагіату у висновках і сумнівну наукову цінність роботи.

Раніше Фокус писав, що Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти лише з п’ятої спроби погодилося перевірити на плагіат декларацію голови Господарського суду міста Києва Вадима Босого.