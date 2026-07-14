Глава "Укроборонпрому" подав у відставку на тлі трагедії у Вишневому: що відомо

Генеральний директор компанії "Укроборонпром" Герман Сметатін повідомив, що написав заяву про відставку. Заява з'явилась через тиждень після масштабних вибухів у Вишневому під Києвом, коли почалась вторинна детонація на складі боєприпасів. Яка реакція компанії й українців на вчинок топкерівника?

Про свою відставку в "Укроборонпромі" Сметанін написав на особистій сторінці Facebook. У розгорнутому дописі перелічуються представники української води, яким подякував колишній керівник оборонного підприємства. У списку з подяками — і президент України Володимир Зеленський, і уряд, і Міноборони, і Генштаб тощо. Також згадуються інші інституції, які допомагали працювати, — Українська рада зброярів, Ліга оборонних підприємств України, Технологічні Сили України, Федерації роботодавців України, Brave1 та усі дотичні до виробництва зброї.

У дописі є згадка про працівників компанії — професійну команду, формування якої Сметанін назвав своїм головним здобутком.

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"Для мене було честю очолювати найбільшу оборонну компанію України. Дякую всім і кожному за цей неймовірний час. Завдяки вам український оборонно-промисловий комплекс сьогодні є одним із найсильніших і найдинамічніших у світі", — написав колишній директор "Укроборонпром".

Укроборонпром та Вишневе — заява про відставку Сметаніна, 14 липня Фото: Скриншот

Протягом кількох годин допис Сметаніна набрав майже 400 реакцій та 50 коментарів. Більшість коментарів — слова подяки за його роботу. Серед людей, які подякували ексочільнику "Укроборонпрому" — нардеп Олександр Федієнко та колишня посолка України у США Оксана Макарова.

Укроборонпром та Вишневе — реакції на відставку Сметаніна Фото: Скриншот

Після заяви про відставку Сметаніна у каналі "Укроборонпрому" повідомили, що його обов'язки буде тимчасово виконувати Сергій Боєв. Також громадськість проінформували про початок конкурсного відбору на посаду директора оборонної компанії.

Укроборонпром та Вишневе — деталі відставки Сметаніна

Тим часом медіа "Громадське" зауважило, що відставка Сметаніна відбулась через тиждень після подій у Вишневому, коли вибухи знесли п'ять вулиць у передмісті Києва. Також помітили, що у заяві про відставку ні слова не сказали про інцидент.

Вибухи у Вишневому — це повторна детонація, яка почалась після влучання засобу ураження ЗС РФ під час обстрілу 6 липня 2026 року. Місцеві жителі почули гучні вибухи, а на відео з місця подій з'явилась вогняна хмара, з якої в усі боки розлітались детонуючі снаряди. Військова адміністрація евакуювала 500-600 прилеглих вулиць, а рятувальники почали визволяти людей з-під руїн. Згодом стало відомо, що вибухова хвиля знесла сотні будинків на п'яти вулицях: загинуло дев'ятеро людей, а 18 отримали поранення.

11 липня з'явилась заява президента Зеленського щодо вибухів у Вишневому. Зі слів президента, він отримав доповідь заступника глави СБУ Олександра Поклада. У Вишневому, ймовірно, посеред житлової забудови стояв склад боєприпасів "Укроборонпрому". Зеленський пояснив, що проведуть розслідування та встановлять відповідальних. Перед цим глава держави анонсував звільнення у державній компанії.

Нагадуємо, Фокус зібрав інформацію про вибухи у Вишневому та розпитав експертів щодо того, що відбулось у передмісті Києва під час удару РФ.