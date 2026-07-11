Діяли всупереч закону: Зеленський прокоментував вибухи у Вишневому (відео)

За словами президента, керівники двох державних підприємств діяли всупереч закону, рішенню Ставки верховного головнокомандувача та посадовим інструкціям, коли розмістили склад боєприпасів у Вишневому, де після обстрілу РФ сталась детонація та масштабні руйнування.

"Сьогодні генерал-майор СБУ Поклад доповів перші результати: хто, на яких посадах в Укроборонпромі допустив, на жаль, що склади зі зброєю були у Вишневому. Пряма заборона цього – і нормами закону, і рішенням Ставки – все це було порушено. Конкретні посадові особи відомі, позиція держави – кожен з них має бути притягнутий до справедливої відповідальності", — сказав Зеленський у вечірньому зверненні 11 липня.

Зеленський говорив про трагедію у Вишневому

Президент зазначив, що вислухав доповіді по ситуації у місті Вишневе, а Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора в межах кримінального провадження перевіряють всі обставини трагедії. Та заявив, що кожен керівник під час війни повинен відчувати, що від його рішень чи бездіяльності залежать життя людей: "Керівники двох державних підприємств діяли всупереч закону, всупереч рішенню Ставки та посадовим інструкціям. Слідство перевіряє діяльність заступників керівників, які відповідали за безпеку. Є також інші посадові особи, чиї дії та рішення теж будуть проаналізовані".

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Зеленський підкреслив, що СБУ та інші правоохоронці мають перевірити й інші подібні підприємства, і кожен керівник підприємств на своєму рівні повинен гарантувати, щоб не було повторення такого, як у Вишневому. Тим паче, що, за словами президента, в Україні є належні місця для зберігання зброї та боєприпасів без житлових будинків навколо.

Також президент заявив, що відновлення зруйнованого має відбуватись швидше, і це стосується не тільки Вишневого. Він повідомив, що також 11 липня говорили про майбутнє "Укроборонпрому", адже структура велика, в неї входять десятки підприємств, і одне з них розмістило той склад у Вишневому.

"Звісно, внутрішні процеси в структурі Укроборонпрому щодо контролю за діяльністю підприємств та директорами мають бути більш сильними", — резюмував Зеленський.

Раніше президент України говорив, що вже є кримінальна справа і винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності через трагедію у Вишневому.

Нагадаємо, ми розповідали про наслідки обстрілу Вишневого.