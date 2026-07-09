"У Вишневому горів склад боєприпасів": Зеленський анонсував звільнення в "Укроборонпромі"

У Вишневому на Київщині був склад боєприпасів, який почав детонувати 6 липня під час масованої атаки росіян. Це призвело до загибелі 9 людей.

Про те, що це був саме склад боєприпасів, 9 липня заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи голосовими повідомленнями на запитання журналістів, повідомляє "Суспільне".

"Ворог вразив цей склад, постраждала велика кількість людей. Велика кількість втрат. Мої співчуття, але співчуттів недостатньо", — Зеленський зазначив, що отримав всю необхідну інформацію від СБУ та інших установ і тепер будуть наслідки.

"Є кримінальна справа, люди винні будуть притягнути до кримінальної відповідальності і безумовно будуть звільнення в "Укроборонпромі", тому що склад був одного з підприємств "Укроборонпром", — сказав президент.

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Після російського удару в ніч на 6 липня у Вишневому сталися масштабні вибухи. За даними Київської ОВА, загинули дев'ятеро людей. Речниця ДСНС Київщини повідомляла, що рятувальники ліквідовували наслідки на 35 локаціях.

За даними Міністерства розвитку громад і територій, внаслідок російського удару у Вишневому було пошкоджено 280 житлових будинків, із яких 253 приватні та 27 багатоквартирних. У відомстві повідомили, що Уряд спрямує понад 3 млрд грн із резервного фонду державного бюджету на ліквідацію наслідків у Вишневому.

Раніше речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Лиховій заявив, що об'єкт, де сталися вибухи, не належить до сфери управління та не підпорядковується Збройним силам України.

Нагадаємо, ми розповідали про наслідки обстрілу Вишневого.