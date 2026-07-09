"В Вишневом горел склад боеприпасов": Зеленский анонсировал увольнения в "Укроборонпроме"

В Вишневом в Киевской области находился склад боеприпасов, который начал взрываться 6 июля во время массированной атаки россиян. Это привело к гибели 9 человек.

О том, что это был именно склад боеприпасов, 9 июля заявил президент Владимир Зеленский, отвечая голосовыми сообщениями на вопросы журналистов, сообщает " Суспильне".

"Враг нанес удар по этому складу, пострадало большое количество людей. Много жертв. Я выражаю соболезнования, но одних соболезнований недостаточно", — Зеленский отметил, что получил всю необходимую информацию от СБУ и других ведомств, и теперь последуют меры.

"Ведётся уголовное дело, виновные будут привлечены к уголовной ответственности, и, безусловно, в "Укроборонпроме" будут увольнения, поскольку склад принадлежал одному из предприятий "Укроборонпрома", — сказал президент.

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После российского удара в ночь на 6 июля в Вишневом произошли масштабные взрывы. По данным Киевской областной государственной администрации, погибли девять человек. Пресс-секретарь ГСЧС Киевской области сообщила, что спасатели ликвидировали последствия на 35 объектах.

По данным Министерства развития общин и территорий, в результате российского удара в Вишневом были повреждены 280 жилых домов, из которых 253 — частные и 27 — многоквартирные. В ведомстве сообщили, что правительство направит более 3 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета на ликвидацию последствий в Вишневом.

Ранее пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Андрей Лиховой заявил, что объект, на котором произошли взрывы, не входит в сферу управления и не подчиняется Вооруженным силам Украины.

Напомним, мы рассказывали о последствиях обстрела Вишневого.