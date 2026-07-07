Взрывы в Вишневом: в Генштабе заявили, что объект, где произошла детонация, не принадлежит ВСУ

Оказалось, что объект в Вишневом, на котором после российского обстрела произошла детонация боеприпасов, не подчиняется Вооруженным силам Украины и не входит в их сферу управления. Что это был за объект — в Генштабе не сообщили.

Распоряжение главнокомандующего ВСУ, запрещающее размещение складов боеприпасов и других подобных объектов рядом с гражданской застройкой и местами пребывания мирных жителей, остается в силе, заявил пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховой в комментарии "Интерфакс-Украина".

Лиховой заявил, что ВСУ выражают искренние соболезнования мирным жителям, пострадавшим в результате удара по Вишневому. Более подробной информации он не предоставил.

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска нанесли массированный удар по Киевской области, в частности по городу Вишневое. Затем там была зафиксирована вторичная детонация.

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Из-за риска повторной детонации взрывоопасных предметов из Вишневого эвакуировали более 600 человек. В результате попаданий и многочисленных пожаров была уничтожена застройка на пяти улицах, повреждены десятки домов и объектов инфраструктуры. Сообщалось о восьми погибших и 29 раненых. Впоследствии в больнице скончался еще один раненый.

Всего в Вишневом повреждено 13 гектаров жилой застройки. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что это самые масштабные разрушения в жилом секторе за всё время полномасштабного российского вторжения. В связи с масштабами разрушений правительство выделит средства из резервного фонда на восстановление повреждённого в общине жилья.

Президент Владимир Зеленский поручил выяснить обстоятельства "того, что произошло в Вишневом".

Напомним, мы рассказывали о последствиях обстрела Вишневого.

В Киеве в результате ракетного удара по дому в Подольском районе погибли 19 человек.