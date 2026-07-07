Вибухи у Вишневому: у Генштабі заявили, що ЗСУ не належить об'єкт, де відбувалась детонація

Виявилось, що об'єкт у Вишневому, на якому після російського обстрілу відбувалася детонація боєприпасів, не підпорядковується Збройним силам України та не належить до їхньої сфери управління. Що це був за об'єкт — у Генштабі не повідомили.

Розпорядження головнокомандувача ЗСУ, яке забороняє розміщення складів боєприпасів та інших подібних об'єктів поруч із цивільною забудовою та місцями перебування мирних жителів, лишається чинним, сказав речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Лиховій сказав, що ЗСУ висловлюють щирі співчуття мирним мешканцям, які постраждали після удару по Вишневому. Більше ніяких подробиць він не надав.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські війська завдали масованого удару по Київській області, зокрема, по місту Вишневе. Потім там фіксували вторинну детонацію.

Через ризики повторної детонації вибухонебезпечних предметів із Вишневого евакуювали понад 600 людей. Внаслідок влучань та численних пожеж була знищена забудова на п'ятьох вулицях, пошкоджено десятки будинків та об'єктів інфраструктури. Повідомлялося про вісьмох загиблих і 29 поранених. Згодом у лікарні помер ще один поранений.

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Загалом у Вишневому пошкоджено 13 гектарів житлової забудови. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що це найбільші руйнування житлового сектору за весь час російського повномасштабного вторгнення. Через масштаби руйнувань уряд виділить кошти з резервного фонду на відновлення пошкодженого у громаді житла.

Президент Володимир Зеленський доручив з'ясувати обставини, "того, що сталось у Вишневому".

Нагадаємо, ми розповідали про наслідки обстрілу Вишневого.

В Києві внаслідок ракетного удару по будинку в Подільському районі загинули 19 осіб.