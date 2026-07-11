Действовали вопреки закону: Зеленский прокомментировал взрывы в Вишневом (видео)

По словам президента, руководители двух государственных предприятий действовали в нарушение закона, решению Ставки Верховного Главнокомандующего и должностным инструкциям, когда разместили склад боеприпасов в Вишневом, где после обстрела со стороны РФ произошла детонация и масштабные разрушения.

"Сегодня генерал-майор СБУ Поклад доложил о первых результатах: кто и на каких должностях в "Укроборонпроме" допустил, к сожалению, что склады с оружием находились в Вишневом. Прямой запрет на это — и нормами закона, и решением Ставки — всё это было нарушено. Конкретные должностные лица известны, позиция государства — каждый из них должен быть привлечен к справедливой ответственности", — сказал Зеленский в вечернем обращении 11 июля.

Зеленский говорил о трагедии в Вишневом

Президент отметил, что заслушал доклады о ситуации в городе Вишневое, а Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора в рамках уголовного производства проверяют все обстоятельства трагедии. При этом он заявил, что каждый руководитель во время войны должен осознавать, что от его решений или бездействия зависят жизни людей: "Руководители двух государственных предприятий действовали вопреки закону, вопреки решению Ставки и должностным инструкциям. Следствие проверяет деятельность заместителей руководителей, отвечавших за безопасность. Есть также другие должностные лица, чьи действия и решения тоже будут проанализированы".

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Зеленский подчеркнул, что СБУ и другие правоохранительные органы должны проверить и другие подобные предприятия, и каждый руководитель предприятия на своем уровне должен гарантировать, чтобы не повторилось то, что произошло в Вишневом. Тем более что, по словам президента, в Украине есть надлежащие места для хранения оружия и боеприпасов, не расположенные рядом с жилыми домами.

Кроме того, президент заявил, что восстановление разрушенного должно происходить быстрее, и это касается не только Вишневого. Он сообщил, что 11 июля также обсуждали будущее "Укроборонпрома", ведь это крупная структура, в которую входят десятки предприятий, и одно из них разместило тот склад в Вишневом.

"Конечно, внутренние процессы в структуре "Укроборонпрома", касающиеся контроля за деятельностью предприятий и директоров, должны быть более эффективными", — подытожил Зеленский.

Ранее президент Украины заявлял, что в связи с трагедией в Вишневом уже возбуждено уголовное дело и виновные будут привлечены к уголовной ответственности .

Напомним, мы рассказывали о последствиях обстрела Вишневого.