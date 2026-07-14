Глава "Укроборонпрома" подал в отставку на фоне трагедии в Вишневом: что известно

Генеральный директор компании "Укроборонпром" Герман Сметатин сообщил, что подал заявление об отставке. Заявление появилось через неделю после масштабных взрывов в Вишневом под Киевом, когда началась вторичная детонация на складе боеприпасов. Какова реакция компании и украинцев на поступок топ-руководителя?

О своей отставке из "Укроборонпрома" Сметанин написал на своей странице в Facebook. В подробном посте перечислены представители украинской власти, которых поблагодарил бывший руководитель оборонного предприятия. В списке — и президент Украины Владимир Зеленский, и правительство, и Минобороны, и Генштаб и т. д. Также упоминаются другие организации, которые помогали в работе, — Украинский совет оружейников, Лига оборонных предприятий Украины, Технологические силы Украины, Федерация работодателей Украины, Brave1 и все, кто имеет отношение к производству оружия.

В публикации упоминаются сотрудники компании — профессиональная команда, создание которой Сметанин назвал своим главным достижением.

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"Для меня было честью возглавлять крупнейшую оборонную компанию Украины. Спасибо всем и каждому за это невероятное время. Благодаря вам украинский оборонно-промышленный комплекс сегодня является одним из самых сильных и динамичных в мире", — написал бывший директор "Укроборонпрома".

"Укроборонпром" и Вишневое — заявление об отставке Сметанина, 14 июля Фото: Скриншот

За несколько часов пост Сметанина набрал почти 400 реакций и 50 комментариев. Большинство комментариев — слова благодарности за его работу. Среди тех, кто поблагодарил экс-главу "Укроборонпрома", — народный депутат Александр Федиенко и бывшая посол Украины в США Оксана Макарова.

"Укроборонпром" и "Вишневое" — реакции на отставку Сметанина Фото: Скриншот

После заявления Сметанина об отставке в канале "Укроборонпрома" сообщили, что его обязанности временно будет исполнять Сергей Боев. Также общественность проинформировали о начале конкурсного отбора на должность директора оборонной компании.

"Укроборонпром" и Вишневое — подробности отставки Сметанина

Между тем СМИ "Громадське" отметило, что отставка Сметанина произошла через неделю после событий в Вишневом, когда взрывы разрушили пять улиц в пригороде Киева. Также было отмечено, что в заявлении об отставке ни слова не было сказано об этом инциденте.

Взрывы в Вишневом — это вторичная детонация, начавшаяся после попадания боеприпаса ВС РФ во время обстрела 6 июля 2026 года. Местные жители услышали громкие взрывы, а на видео с места событий появилось огненное облако, из которого во все стороны разлетались детонирующие снаряды. Военная администрация эвакуировала 500–600 жителей прилегающих улиц, а спасатели приступили к извлечению людей из-под обломков. Позже стало известно, что взрывная волна снесла сотни домов на пяти улицах: погибли девять человек, а 18 получили ранения.

11 июля появилось заявление президента Зеленского о взрывах в Вишневом. По словам президента, он получил доклад заместителя главы СБУ Александра Поклада. В Вишневом, вероятно, посреди жилой застройки находился склад боеприпасов "Укроборонпрома". Зеленский пояснил, что будет проведено расследование и установлены виновные. Перед этим глава государства анонсировал увольнения в государственной компании.

Напоминаем, что "Фокус" собрал информацию о взрывах в Вишневом и опросил экспертов о том, что произошло в пригороде Киева во время удара со стороны РФ.