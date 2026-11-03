Сначала бомбоубежища, а затем собственно ПВО: Приходько выяснила, "куда катится страна" (видео)

Певица Анастасия Приходько резко высказалась по поводу текущей ситуации в стране, проблем с коммунальными услугами и роста цен, отметив, что реальность для обычных граждан существенно отличается от официальных отчетов.

В интервью проекту "Суперпозиция" Анастасия высказывалась весьма беспорядочно и раскритиковала сразу и власть, и цены, и новые условия для бизнеса.

Из сказанного становится ясно, что Приходько недовольна текущей ситуацией в стране, коммунальными проблемами и ростом цен. Певица отметила, что реальность для обычных граждан существенно отличается от официальных отчетов.

"А газ и свет они обещали не повышать? А почему они всё это повышают? И для бизнеса, и здесь повышают, хотя обещали этого не делать. Значит что? Мы катимся в задницу!", — эмоционально высказалась Анастасия.

Артистка раскритиковала советы по выживанию во время возможных отключений света и тепла.

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"Значит, купите портативный аккумулятор, обложитесь грелками… Постройте себе ещё бомбоубежище, а в 2027-м у вас должно быть своё ПВО, чтобы вы могли работать, или как?", — задаёт Приходько риторический вопрос.

Особое внимание певица уделила социально-экономическому давлению на население, обнищанию людей и проблемам в сфере бизнеса:

"И люди беднеют, и бизнес закрывается, рестораны закрываются, на лекарства не хватает. У меня мама сейчас… две операции подряд по установке стентов. И лекарства нужны: 4 200 я заплатила ей только за месяц. А пенсия у нас минимальная — сколько?", — говорит певица.

По мнению Приходько, существует глубокая пропасть между тем, как ситуация представляется в медиапространстве, и тем, в каких условиях на самом деле живут рядовые украинцы.

Напомним, ранее Анастасия Приходько заявила, что не понимает, почему в Украине не заканчивается война.

А бывший ведущий программы "Орел и решка" резко высказался в адрес Анастасии Приходько из-за её высказываний о русском языке.