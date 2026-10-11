"Какая-то катастрофа": Приходько не понимает, почему не останавливают войну (видео)

Певица Анастасия Приходько заявила, что главная задача сейчас — спасти людей: по её словам, миллионы уже находятся за границей, а поток не прекращается.

Украинская певица Анастасия Приходько в интервью "Власть vs Влащенко" заявила, что приоритетом для страны сейчас должно быть спасение людей, и назвала масштабы отъезда за границу катастрофическими.

Стоит отметить, что цифру в 9 миллионов эмигрантов артистка назвала сама — официальной статистики, подтверждающей именно этот показатель, она не приводила.

По словам Приходько, восстановление страны возможно и с нуля, но только при условии, что найдутся люди, которые будут её восстанавливать.

"Сейчас нам важно сохранить себя, а потом уже начинать хоть с нуля. Но уже 9 миллионов уехали за границу, и всё больше людей продолжают уезжать", — подчеркнула она.

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Анастасия Приходько также отметила, что не понимает, почему до сих пор никто не может остановить войну.

Артистка связала отток населения с тем, что война продолжается, а люди гибнут. Она также обратила внимание на противоположное движение через границу: кто-то приезжает в Украину зарабатывать, в то время как украинцы разъезжаются по миру. По её оценке, такого страна раньше не знала.

"У нас такого никогда не было. Сам факт — это какая-то катастрофа", — сказала Приходько.

Языковой скандал с Анастасией Приходько

Анастасия Приходько не раз оказывалась в центре языковых скандалов. Певица отвечала на вопросы о судьбе русского языка в Украине и о своём решении вернуться к нему во время Великой войны. Приходько утверждала, что существуют разные варианты русского языка: тот, на котором говорят в России, и тот, которым пользуется она, якобы существенно отличаются.

В апреле она опубликовала в Threads пост на русском языке: "Привет, я Анастасия Приходько, и я говорю на русском киевском языке. Есть вопросы". Реакция была мгновенной — после волны возмущения и бойкота культурный центр имени Миколайчука отказался подписывать договор, и концерт в Черновцах отменили.

В конце апреля артистка ответила критикам на украинском языке, заявив, что украинцы вместо борьбы с настоящим врагом "начали пожирать своих", и добавила, что она "не удобна" и подстраиваться под толпу не будет. После этого выступления начали отменять и в других городах, а её позицию публично раскритиковал телеведущий Андрей Бедняков.

В мае к языковой теме добавилась ещё одна: Приходько рассказала, что громкий гимн в 9:00 во время общенациональной минуты молчания пугает её и даже во сне звучит как "нам конец".

Осенью певица подтвердила, что по-прежнему говорит и пишет песни на русском языке, а в октябре пожаловалась, что её исключили из состава участников крупного музыкального проекта, назвав языковой вопрос "политической манипуляцией".

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