"Якась катастрофа": Приходько не розуміє, чому не зупиняють війну (відео)

Співачка Анастасія Приходько заявила, що головне завдання зараз — зберегти людей: за її словами, мільйони вже за кордоном, а потік не спиняється.

Українська співачка Анастасія Приходько в інтервʼю "Власть vs Влащенко" заявила, що пріоритетом для країни зараз має бути збереження людей, і назвала масштаби виїзду за кордон катастрофічними.

Варто зазначити, що цифру в 9 мільйонів емігрантів артистка назвала сама – офіційної статистики на підтвердження саме такого показника вона не наводила.

За словами Приходько, відбудова країни можлива й з нуля, але лише за умови, що буде кому її відбудовувати.

"Нам зараз важливо зберегти нас, а потім уже починати хоч з нуля. Але вже 9 мільйонів виїхало за кордон, і дедалі більше людей продовжують виїжджати", – наголосила вона.

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Анастасія Приходько також зазначила, що не розуміє, чому ще досі ніхто не може зупинити війну.

Артистка пов'язала відтік населення з тим, що війна триває, а люди гинуть. Вона також звернула увагу на зустрічний рух через кордон: хтось приїздить до України заробляти, тоді як українці роз'їжджаються світом. Такого, за її оцінкою, країна раніше не знала.

"У нас такого ніколи не було. Сам факт – це якась катастрофа", – сказала Приходько.

Мовний скандал Анастасії Приходько

Анастасія Приходько не раз потрапляла до мовних скандалів. Співачка відповідала на запитання про долю російської мови в Україні та про власне рішення повернутися до неї під час великої війни. Приходько доводила, що існують різні варіанти російської: та, якою говорять у Росії, і та, якою послуговується вона, нібито суттєво відрізняються.

У квітні вона опублікувала в Threads допис російською: "Привет, я Анастасия Приходько и я разговариваю на русском киевском языке. Есть вопросы". Реакція була миттєвою – після хвилі обурення та бойкоту культурний центр імені Миколайчука відмовився підписувати договір, і концерт у Чернівцях скасували.

Наприкінці квітня артистка відповіла критикам українською, заявивши, що українці замість боротьби зі справжнім ворогом "почали жрати своїх", і додала, що вона "не зручна" й підлаштовуватися під натовп не буде. Після цього виступи почали скасовувати й в інших містах, а її позицію публічно розкритикував телеведучий Андрій Бєдняков.

У травні до мовної теми додалася ще одна: Приходько розповіла, що гучний гімн о 9:00 під час загальнонаціональної хвилини мовчання її лякає й крізь сон звучить як "нам кінець".

Восени співачка підтвердила, що й далі говорить і пише пісні російською, а у жовтні поскаржилася, що її викреслили зі складу учасників великого музичного проєкту, назвавши мовне питання "політичною маніпуляцією".

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