Спочатку бомбосховища, а потім власне ППО: Приходько з'ясувала, "куди котиться країна" (відео)

Співачка Анастасія Приходько різко висловилася щодо поточної ситуації в країні, комунальних проблем та зростання цін, зазначивши, що реальність для звичайних громадян суттєво відрізняється від офіційних звітів.

В інтерв'ю проєкту "Суперпозиція" Анастасія висловлювалася дуже сумбурно і пройшлася відразу і по владі, і по цінах, і по нових умовах для бізнесу.

Зі сказаного стає зрозумілим, що Приходько невдоволена поточною ситуацією в країні, комунальними проблемами та зростанням цін. Співачка зазначила, що реальність для звичайних громадян суттєво відрізняється від офіційних звітів.

"А газ, світло вони обіцяли не підіймати? А чому вони підіймають це все? І для бізнесу, і тут підіймають, хоча обіцяли цього не робити. Значить що? Ми котимося в дупу!", — емоційно висловилась Анастасія.

Артистка розкритикувала поради щодо виживання під час можливих відключень світла та тепла.

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"Значить, повербанк купите, грілками обкладіться… Побудуйте ще собі бомбосховище, а у 2027-му у вас має бути своє ППО, щоб ви могли працювати, чи як?", — ставить Приходько риторичне запитання.

Особливу увагу співачка звернула на соціально-економічний тиск на населення, зубожіння людей та проблеми з бізнесом:

"І люди бідніють, і бізнес закривається, ресторани закриваються, на таблетки не хватає. У мене мама зараз… дві операції поспіль з установки стентів. І ліки потрібні: 4 200 я оплатила їй тільки на місяць. А пенсія у нас мінімальна скільки?", — каже співачка.

На думку Приходько, існує глибока прірва між тим, як подається ситуація в медійному просторі, і тим, у яких умовах насправді живуть пересічні українці.

Нагадаємо, раніше Анастасія Приходько заявила, що не розуміє, чому в Україні не закінчується війна.

А Колишній ведучий "Орла і Решки" різко висловився у бік Анастасії Приходько через її думки про російську мову.