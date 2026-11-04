Большинство мощностей восстановить не удастся: киевские ТЭЦ не могут производить достаточно энергии, — Харченко

Три ключевые киевские теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) вместе могли бы обеспечивать более половины потребностей столицы в электроэнергии. Однако из-за масштабных разрушений, вызванных ударами баллистических ракет, большая часть их мощностей не подлежит восстановлению.

По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, в случае сильных морозов киевлянам следует готовиться к длительным отключениям электроэнергии. Об этом эксперт заявил на YouTube-канале "Шелтер" в ходе обсуждения текущего состояния энергосистемы столицы.

Как отмечает Харченко, совокупная генерирующая мощность ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 составляет до 1,3 ГВт. Это могло бы стать существенной поддержкой для Киева, где потребление электроэнергии достигает 2 ГВт, когда температура воздуха опускается до -10 °C. Однако серия атак баллистическими ракетами фактически уничтожила эти генерирующие мощности.

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"Инженеры пытаются что-то восстановить, но даже если это удастся, это произойдет не завтра. И речь пойдет лишь о 10–15 % от прежних объемов, поэтому рассчитывать на эти мощности мы не можем", — подчеркнул руководитель Центра исследований энергетики.

Напомним, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что российские войска поставили своей главной политической целью дестабилизацию Киева путем систематического уничтожения энергетической инфраструктуры. Из-за этого жесткие графики и аварийные отключения света в Украине будут оставаться постоянными.

Кроме того, 3 ноября мы сообщали, что в Киеве и области введены экстренные отключения электроэнергии из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в результате вражеских атак. Кроме того, в столице наблюдаются перебои с водоснабжением, а также сбои в работе городского электротранспорта.