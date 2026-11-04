Більшість потужностей не відновити: київські ТЕЦ не можуть виробляти достатньо енергії, — Харченко

Три ключові київські теплоелектроцентралі (ТЕЦ) разом могли б забезпечувати понад половину потреби столиці в електроенергії. Однак через масштабні руйнування, спричинені ударами балістичних ракет, більша частина їхніх потужностей не підлягає відновленню.

За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, у разі сильних морозів киянам слід готуватися до тривалих відключень електроенергії. Про це експерт заявив на Youtube-каналі "Шелтер" під час обговорення поточного стану енергосистеми столиці.

Як зазначає Харченко, сумарна генеруюча потужність ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 становить до 1,3 ГВт. Це могло б стати суттєвою підтримкою для Києва, де споживання електроенергії сягає 2 ГВт, коли температура повітря опускається до -10°C. Проте серія атак балістичними ракетами фактично знищила ці генеруючі потужності.

"Інженери намагаються щось відновлювати, але навіть якщо це вдасться, це станеться не завтра. І йтиметься лише про 10–15% від попередніх обсягів, тому розраховувати на ці потужності ми не можемо", — підкреслив керівник Центру досліджень енергетики.

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Нагадаємо, перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко заявив, що російські війська обрали своєю головною політичною метою дестабілізацію Києва шляхом системного знищення енергетичної інфраструктури. Через це жорсткі графіки та аварійні відключення світла в Україні залишатимуться постійними.

Крім того, 3 листопада ми повідомляли, що у Києві та області запроваджено екстрені відключення електроенергії через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури внаслідок ворожих атак. Крім того, у столиці спостерігаються перебої з водопостачанням, а також порушення в роботі міського електротранспорту.